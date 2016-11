Aufsteiger-Duell in Weixdorf Schiebocker Oberliga-Reserve ist in Bad Muskau zu Gast. Der SV Oberland Spree ist spielfrei. Auf dem Forstsportplatz wird die SG Crostwitz 1981 erwartet.

© Uwe Soeder

Fußball. Am elften Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost reist der Tabellenletzte Bischofswerdaer FV II zum SV Rot-Weiß Bad Muskau (4.). Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Sonntag (1:0 gegen Neugersdorf II) steht in der Parkstadt am Sonnabend ab 14 Uhr eine anspruchsvolle Aufgabe für die Mannschaft von Spieler-Trainer Sascha Dietze an. Vielleicht tut es den Schiebockern gut, sich an das Vorjahr zu erinnern?! In der Saison 2015/16 reiste der BFV II als Aufsteiger zum amtierenden Meister nach Bad Muskau und gewann mit 6:4, obwohl man nach acht Minuten schon 0:2 im Hintertreffen gelegen hatte.

Während der Tabellensechste SV Oberland Spree diesmal spielfrei ist, stehen sich am Sonntag der Tabellenachte SG Weixdorf und die SG Crostwitz 1981 gegenüber. Der Anpfiff auf dem Forstsportplatz ertönt um 14 Uhr. Beide Teams verloren am vergangenen Wochenende ihre Punktspiele, wobei sich die Crostwitzer gegen den Spitzenreiter Radebeuler BC (0:1) achtbar aus der Affäre zog.

Steinhardt-Kicker im Abstiegskampf

Der Weixdorfer Trainer Holger Steinhardt formulierte am vergangenen Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost nach der 1:3-Schlappe in Trebendorf den bedeutungsvollen Satz: „Wir sind im Abstiegskampf angekommen.“ Mit dieser Konstellation im Rücken wartet an diesem Spieltag also ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel auf die Nord-Dresdner. Sowohl der Tabellenelfte SG Crostwitz als auch die gastgebenden Weixdorfer sind Aufsteiger aus der Kreisoberliga. Und beide haben sich natürlich den Klassenverbleib auf die Fahnen geschrieben. Somit steht ein brisantes und sicher spannendes Match auf dem Programm. (js/jj)

zur Startseite