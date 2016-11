Aufstand im Führerstand Der Erste Weltkrieg veränderte das tägliche Leben. Trotzdem wuchs die Not. Vor 100 Jahren kanalisierte sich der Frust.

Viele Männer aus Dresden kämpften im Ersten Weltkrieg an der Front. Die Berufe zu Hause mussten von den Frauen miterledigt werden. Ab 1915 durften sie auch als Schaffnerinnen bei der Straßenbahn arbeiten. © Sammlung Holger Naumann

Die Wut der Arbeiter entlud sich am 2. November 1916. Rund 8 000 Menschen zogen aufgebracht durch das Regierungsviertel. Aufgewiegelt vom Spartakusbund, der marxistischen Sozialisten-Vereinigung Deutschlands. Die meisten der Demonstranten waren Frauen. Immer wieder skandierten sie: „Frieden! Frieden!“ – und das mitten im Ersten Weltkrieg.

Als Deutschland 1914 am 1. August erst Russland und zwei Tage später Frankreich den Krieg erklärt hatte, war die Hoffnung auf einen kurzen Lokalkrieg schnell dahin. Trotzdem war die Euphorie und Begeisterung unter der deutschen Bevölkerung, auch der Dresdner, anfangs groß.

Schon vorher wetzten am 26. und 27. Juli jeweils 5 000 Kriegsbefürworter in der Innenstadt die Messer. Die hiesige SPD hatte einen Tag später zu Gegenkundgebungen in mehreren Sälen der Stadt aufgerufen. Die Folge waren spontane Demos, mit beachtlicher Beteiligung (Dresdner Hefte, „Dresden im Ersten Weltkrieg“). Ein erneuter Versuch am 31. Juli wurde von den Behörden mit der Verkündung des Belagerungszustandes unterdrückt.

Doch es dauerte nicht lange, bis die Auswirkungen des Krieges, der bis 1918 wüten sollte, das Stadtleben bestimmten. Der Waffenproduktion wurde vieles untergeordnet. Mangelwirtschaft mit Preisanstiegen auf der einen, Lohneinbußen, materielle und Essensnot auf der anderen Seite waren die Folge. Extremen Einfluss hatte, dass viele Männer an der Front waren. Ihre Aufgaben mussten die daheimgebliebenen Frauen übernehmen. Der Alltag in Dresden wurde zunehmend beschwerlicher. Beispielsweise gab es erhebliche Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Fahrzeiten wurden länger, Haltestellen fielen weg, die Linien wurden kürzer. Außerdem mussten Aufgaben des Gütertransportes übernommen werden. Personentriebwagen wurden dafür umgebaut. Ausgebildete Fachkräfte fehlten in allen Bereichen.

Um den Betrieb überhaupt fortzuführen, wurden erstmals in großem Umfang Frauen angestellt. Vorher waren sie höchstens im Büro, als Wagenwäscherin oder Reinigungskraft beschäftigt, jetzt mussten sie auch im Gleisbau und den Werkstätten ran, ab 30. April 1915 zudem als Schaffnerinnen („Von Kutschern und Kondukteuren“). Es gab dazu eine ausdrückliche Anweisung an das Betriebs- und Aufsichtspersonal, dass die wenigen Männer die Frauen unterstützen und ihnen gegenüber höflich sein sollten. Wer sich nicht daran hielt, musste mit harten Strafen rechnen.

Die Androhung ging trotzdem oft ins Leere, immer wieder gab es Auseinandersetzungen zwischen den Geschlechtern. Die Männer konnten nur schwer akzeptieren, dass sie ihr Privileg, Straßenbahner zu sein, verloren hatten. Ihr Berufsstolz war gekränkt, unter ihnen herrschten Vorurteile. Selbst der Versuch, Bestimmungen und ein Mindestalter von 25 Jahren für Schaffnerinnen vorzuschreiben, wurde schnell aufgegeben und erst auf 22 Jahre herabgesetzt, später ganz fallengelassen – es fehlten einfach die Arbeitskräfte. Es dauerte zudem nicht lange, bis Frauen auch als Fahrerinnen eingesetzt wurden.

Trotzdem konnten von ihrem Lohn sowohl die Männer als auch die Frauen, die noch weniger erhielten, die immens gestiegenen Kosten des alltäglichen Lebens nicht mehr bezahlen. Die Arbeitszeit wurde deshalb auf zwölf bis 13 Stunden verlängert, selbst 15- bis 16-stündige Schichten waren keine Seltenheit. Dazu machten viele Überstunden, um ihren Lohn aufzubessern. Die Quittungen waren neben ständiger Müdigkeit, die neben der schlechten Fahrzeugtechnik oft zu Unfällen und Pannen führte, auch Überanstrengung und hoher Krankenstand durch die Unterernährung.

Logisch, dass der Frust in der gesamten Bevölkerung wuchs. Die „Frieden! Frieden!“-Rufe vom 2. November 1916 waren der Höhepunkt der Antikriegsdemos. Vertreter der Sozialdemokraten konnten mit dem Staatsminister über die Notlage sprechen. Doch von ihm gab es nur Ausreden. In einer Zeit, da die Hungersnot des „Kohl-rübenwinters“ unmittelbar bevorstand.

