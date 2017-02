Aufstand gegen korrupte Politiker Zehntausende Rumänen gehen für eine andere Politik auf die Straße. Sie wollen, dass sich das Land entwickelt.

Zu den Demonstranten gegen die Regierung gehören so wie hier in Bukarest etliche junge Rumänen. Doch auch in anderen Städten des südosteuropäischen Landes gibt es Proteste. © EPA/Ghement

Mehr als 12 000 Demonstranten haben am Samstag in mehreren Städten Rumäniens bei tiefen Minusgraden gegen die Regierung protestiert. Sie hielten weiße Transparente mit dem Slogan „Rezist“ in den Händen und forderten in Sprechchören den Rücktritt der sozial-liberalen Regierung und ein Ende der Kleptomanie der Politikerkaste. Auch für den späten Sonntag waren Proteste angekündigt.

Der Bürgeraufstand ging damit bereits den 13. Tag weiter. Dabei werden die Protestformen immer ausgefallener. In Sibiu (Hermannstadt) wurde am Sonntag ein aufsehenerregender öffentlicher Lesestreik für mehr Kultur organisiert. In Bukarest fand am Samstag bei eisigem Schneetreiben ein „Marathon für die Demokratie“ mit rund 30 Läufern statt. Die sozial-liberale Regierung brachte am Wochenende dagegen nur ein paar Hundert Unterstützer auf die Straße.

Die Demonstranten würden manipuliert, wetterte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Senats, Adrian Tutuianu von den regierenden Sozialdemokraten. 85 Prozent der Demonstranten hätten nicht mitbekommen, dass das Amnestiegesetz für korrupte Politiker inzwischen wieder annulliert worden sei. Die sozial-liberale Regierung hatte das umstrittene Amnestiegesetz Ende Januar per Eilverfahren dekretiert – und damit die größte Protestwelle seit dem Sturz des kommunistischen Diktators Ceausescu im Jahre 1989 ausgelöst. Das Gesetz hätte die Ahndung von Amtsmissbrauch und Korruption in Zukunft wesentlich erschwert.

Hunderte von Politikern wären begnadigt worden und hätten ihre Gefängnisstrafe vorzeitig beenden können. Mehrere Spitzenpolitiker der Sozialdemokraten, darunter auch der wegen versuchter Wahlfälschung zu einer bedingten zweijährigen Haftstrafe verurteilte Parteichef Liviu Dragnea, hätten damit in Amt und Würden zurückkehren können.

Die Proteste gehen trotz der Rücknahme des Gesetzes seit Tagen weiter. Dabei hatte die Regierung unter Ministerpräsident Sorin Grindeanu gehofft, den Volkszorn mit dem – allerdings nur vorläufigen – Rückzieher zu glätten. Tausende von Bürgeraktivisten wollen indes mehr: Sie fordern eine neue Politik, die nicht der Bereicherung der Würdenträger dient, sondern der Entwicklung des armen postsozialistischen Landes. Und: Sie fürchten, dass die postkommunistischen Sozialdemokraten die Amnestie für ihre korrupten Parteibonzen durch ein Hintertürchen später dennoch umsetzen. Befeuert wird die neue Protestwelle durch einen Entscheid des Obersten Gerichtshofs vom Freitag, wonach sich der Senatspräsident und Parteichef des liberalen Juniorregierungspartners Alde, Calin Popescu-Tariceanu, wegen Begünstigung und Behinderung der Justiz vor Gericht verantworten muss.

Die Regierung steht der Welle des Unmuts fassungslos gegenüber, hatte sie doch erst zum Jahresbeginn Löhne und Renten erhöht und geglaubt, damit das Volk für die nächsten vier Jahre gekauft zu haben. Mit populistischen Sozialversprechen und Nationalismus hatten die Sozialdemokraten (PSD) und die liberale Kleinpartei Alde vor zehn Wochen die Parlamentswahlen bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung vor allem auf dem Lande gewonnen. Nun erheben sich die Städte gegen sie und mit ihnen viele gut ausgebildete und jüngere Rumänen, die in Europa herumgekommen sind.

In Rumänien rumort es wegen der himmelschreienden Korruption schon lange. Dies war auch während des Wahlkampfs Anfang Dezember zu spüren. „Ich will in einem normalen europäischen Land leben, in dem Rechtsstaatlichkeit herrscht und öffentliche Ausschreibungen nicht von vornherein entschieden sind“, sagte damals ein Jungunternehmer der IT-Branche aus Timisoara im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Korruption habe den gesamten Alltag erobert, vom Gesundheitswesen bis in die höchsten Amtsstuben, klagt er. Doch in der verarmten und überalterten Provinz würden die Wähler dazu noch eingeschüchtert oder kurzerhand gekauft.

Experten zufolge haben die Sozialdemokraten nicht zuletzt auf diese Weise im Dezember eine komfortable Mehrheit im Parlament erobert, die sie vor jedem Misstrauensvotum gefeit macht. Jenes vom vergangenen Donnerstag jedenfalls haben sie mit haushoher Mehrheit abgeschmettert.

Der starke Mann im Lande, Liviu Dragnea (PSD), schiebt derweil die Schuld an den Protesten wahlweise seinem konservativen Erzfeind, dem Staatspräsidenten und Anti-Korruptionskämpfer Klaus Iohannis, dem Börsenmakler George Soros oder andern ausländischen Verschwörern in die Schuhe. Oder er lässt Sündenböcke über die Klinge springen: Wie den am Donnerstag zurüc getretenen Justizminister Florin Iordache (PSD).

