Aufschwung in der Königpassage

Aufwärtstrend? In der Passage zwischen Königstraße und Rähnitzgasse wurden viele Neueröffnungen gefeiert. Laufkundschaft gibt es im Barockviertel allerdings nur wenig. Viele Dresdner halten die Geschäfte für zu teuer, Touristen zieht es in die Altstadt. © Sven Ellger

Fast könnte man den Eingang zur Königpassage beim Schlendern durchs Barockviertel einfach übersehen. Doch zwischen Königstraße und Rähnitzgasse liegen viele kleine, inhabergeführte Geschäfte. Der Standort ist im Aufschwung. 2017 haben fünf neue Geschäfte eröffnet.

Die Hochzeitsplaner:

Gabi Rokosch und Lena Fink sind vor rund einem Monat ins Barockviertel gezogen. Der kleine Laden „marry in love“ ist vollgestopft mit Dekoration. Kein Wunder. Das ist Teil des Geschäfts der jungen Frauen. Sie bieten Dienstleistungen rund um die Hochzeit an – bis zur kompletten Planung. Neu sind die beiden in dem Metier nicht. 2011 hat Rokosch das Unternehmen gegründet. Bei der Planung ihrer eigenen Hochzeit hatte sie ein solches Angebot vermisst. Bislang war „marry in love“ neben dem Schloss Eckberg in Loschwitz angesiedelt. Laufkundschaft fehlte dort. Mit den ersten Wochen sind Rokosch und Fink zufrieden. Auf die Fläche sind sie durch Zufall gestoßen, als sie mit einer Braut im gegenüberliegenden Make-up-Studio waren.

Die Beauty-Expertin:

Auch das ist ein Neuling in der Passage. Marijana Kalbas ist erst im März auf die Königstraße gezogen. Sie war zuvor 16 Jahre mobil unterwegs. Dann sichtete sie das Nagelstudio von Marlene Bottin, das im Mai 2016 in der Königpassage eröffnete. Beide Frauen waren sich sofort sympathisch. Ihre Konzepte ergänzten sich gut. Also entschieden sie sich für ein sogenanntes Shop-in-Shop-System. Beide behalten ihr eigenes Unternehmen, teilen sich aber einen Standort. „Wir können unsere Kunden teilweise aneinander verweisen. Das ist praktisch“, sagt Kalbas. Zudem werden Pakete angeboten. Auch mit dem neuen Friseursalon gebe es keine Konkurrenz. Denn Schneiden und Färben überlässt Kalbas Friseuren – wie Anna Bräutigam.

Die Haarpracht-Beauftragte:

Die gebürtige Thüringerin hat vor Kurzem ein Studio an der Rähnitzgasse eröffnet. Sie hat bereits mit Größen wie Udo Walz gearbeitet. Ihren ersten eigenen Salon hat Bräutigam, die ihre Ausbildung in der Landeshauptstadt gemacht hat, in Gera eröffnet. Irgendwann wurde der Stress zu viel. Bräutigam gönnte sich eine einjährige Auszeit mit Reisen, bevor sie vor Kurzem die Türen zu ihrem neuen – bewusst kleiner gehaltenen – Salon im Barockviertel öffnete. Die Lage hatte es ihr sofort angetan. „Eine der schönsten Ecken Dresdens.“

Der Mode-Händler:

Als barocke Prachtmeile hat auch Toni Lösche die Königpassage immer eingeschätzt. Mit 24 Jahren erfüllte er sich dort 2017 den Traum vom ersten eigenen Laden. Im „Ziegenpeter“ verkauft der modeaffine Mechatroniker legere Kleidung. Die Benennung nach einer Krankheit ist Absicht: „Wer einmal bei uns kauft, ist infiziert und kauft nie wieder woanders“, sagt der junge Mann selbstbewusst. Dass es nicht so einfach ist, weiß Lösche aber. Den Angstgegner Online-Handel bekämpft er, indem er seine Ware ab 2018 selber im Netz vertreibt.

Die Alteingesessenen:

Doch es ist nicht nur die Online-Konkurrenz, die den Händlern in der Königpassage zu schaffen macht. „Viele Leute bleiben weg, weil dem Barockviertel ein Nobel-Image anheftet. Sie halten es für zu teuer“, sagt Bräutigam. Das können auch die alteingesessenen Einzelhändler bestätigen. „Ich würde mich freuen, wenn mehr Touristen kommen“, sagt Anja Beckert. Seit den 90er-Jahren ist sie mit dem Kindermodeladen „Apfel & Bäckchen“ bereits im Barockviertel. 2013 zog sie in die Passage, 2014 kam ein Café dazu. Sie hat sich damals bewusst gegen eine Innenstadt-Lage entschieden. „In den letzten ein, zwei Jahren erwacht die Passage auch ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf“, sagt sie. „Es könnte aber mehr sein.“ Für Jürgen Zwick war die Eröffnung der Altmarkt-Galerie ein Einschnitt. Sein Geschäft für maßgeschneiderte Herrenmode betreibt er seit 23 Jahren in dem Gebiet der Inneren Neustadt. Ende der 90er-Jahre sei das Barockviertel bei Kunden sehr beliebt gewesen, sagt Jürgen Zwick. Nach einem Tief gehe es nun wieder bergauf. Er hofft nur, dass die neuen Geschäfte sich auch halten können. Mehr Unterstützung wünscht er sich diesbezüglich von der Stadt. Die müsse auch fürs Barockviertel mal die Werbetrommel rühren.

Die Experten:

Der Barockviertel-Verein will die Lücke füllen. „Wir initiieren Events zur Belebung des Viertels, bewerben es in verschiedenen Kanälen und agieren als Bindeglied zwischen Viertel und Stadtverwaltung“, teilt Nora Körner mit. „Wir würden uns aber ein professionelles Quartiersmanagement wünschen.“ Die Meinung, dass das Barockviertel als zu teuer gilt, können die Vereinsmitglieder nicht teilen. Allerdings fehle es tatsächlich an Laufkundschaft. Das habe sich jetzt noch verschärft. „Die Sperrung der Augstusbrücke hat zur Folge, dass weniger Menschen das Barockviertel erreichen, insbesondere Touristen“, so Körner.

Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) meint hingegen: „Inwieweit sich die Baumaßnahmen negativ niederschlagen, muss man aufmerksam beobachten.“ Generell bestehe das Problem für Händler des Barockviertels darin, Kunden, die nicht in der Nähe wohnen, auf die Neustädter Seite der Elbe zu locken. Dass das Nobel-Image sich negativ auswirkt, glaubt er indes nicht: „Auf der Königstraße und den unmittelbar angrenzenden Passagen bewegen wir uns ohne Zweifel im oberen Preissegment – was aber überhaupt nicht schlimm ist, da die Einzelhandelslandschaft einer Stadt immer alle Arten von Geldbeuteln ansprechen sollte.“

