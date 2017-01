Aufschwung bei der Feuerwehr Im vergangenen Jahr waren allein sechs Großbrände zu löschen. Personal hat die Feuerwehr dafür reichlich.

Beim Brand eines Wohnhauses an der Straße des Friedens hatte die Feuerwehr auch eine Katze gerettet, die vor den Flammen aufs Dach geflüchtet war. © Jens Hoyer

Wenn sich die Döbelner Freiwillige Feuerwehr zur Jahreshauptversammlung trifft, braucht sie mittlerweile den Saal des Volkshauses, um alle Kameraden unterzubekommen. Nach Ebersbach, Limmritz und Töpeln waren im vergangenen Jahr auch noch die vier Wehren der ehemaligen Gemeinde Mochau dazugekommen. Die Gemeindewehr ist damit eine schlagkräftige Gruppe mit insgesamt 183 aktiven Feuerwehrleuten, darunter sechs Frauen, die zudem noch über einen ordentlichen Ausbildungsstand verfügen. Im vergangenen Jahr war eine ganze Reihe Feuerwehrleute neu dazugekommen. „In der Beziehung brauchen wir uns keine Sorgen machen“, sagte Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch. In den drei Jugendwehren in Limmritz, Lüttewitz und Döbeln sind zudem 40 Mädchen und Jungen engagiert.

Die Ausstattung der hinzugekommenen Wehren soll jetzt Schritt für Schritt verbessert werden. Die älteren Helme werden ausgetauscht. Vor allen die sogenannten Geräteträger, die im wahrsten Sinne des Wortes ins Feuer gehen, sollen neue Einsatzkleidung bekommen, sagte Harnisch.

Die Beichaer Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr ihren uralten Robur gegen ein moderneres Einsatzfahrzeug tauschen können, dass zuletzt von der aufgelösten Wehr in Stockhausen genutzt wurde. Es ist ein kleines Fahrzeug – ein anderes würde auch nicht in die Garage passen. Die Gerätehäuser der Ortswehren um Mochau erfüllen kaum einfache Standards. Beispiel Beicha: Dort gibt es weder Toiletten noch Duschen. Die Einsatzkleidung hängt – wie auch noch in einigen anderen Gerätehäusern – direkt in der Fahrzeughalle. In Beicha will die Stadt deshalb die Idee weiterführen, die ehemalige Schule zu kaufen und ähnlich wie in Limmritz umzubauen und mit einer Fahrzeughalle zu erweitern, sagte Harnisch. Pläne gibt es auch für Ebersbach, in einer angebaute Garage Sanitär- und Umkleideräume einzubauen. Döbeln soll ein neues festes Boot für die Wasserwehr bekommen. „Im Hochwasserfall können wir mit den Schlauchbooten nicht viel ausrichten“, sagte Harnisch.

Wegen der Eingemeindung von Mochau wird jetzt der Döbelner Brandschutzbedarfsplan überarbeitet. Der ist wichtig, um Fördermittel zu bekommen, sagte Harnisch. Und die braucht die Stadt. Im kommenden Jahr soll ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft werden als Ersatz für ein über 20 Jahre altes. „Da werden 250 000 Euro nicht reichen“, meint Harnisch. Das Löschfahrzeug soll 3000 Liter Wasser mitführen können, das ist mehr als beim alten. „Wenn wir mehr in der ländlichen Region im Einsatz sind, brauchen wir das. Dort sieht es nicht überall so gut mit Löschwasser aus“, sagte Harnisch. Die Döbelner rücken jetzt im Bedarfsfall auch nach Mochau aus. Die Ortswehren helfen im Gegenzug auch in Döbeln aus.

Ebersbach kommt auf 14 Einsätze in diesem Jahr, Limmritz auf neun und Mochau auf acht. Die Döbelner sind genau 100 Mal ausgerückt. Fast ein Viertel der Einsätze stellte sich als Fehlalarmierungen heraus, vor allem durch fehlgeleitete Brandmeldeanlagen. „Spitzenreiter war in diesem Jahr Typofol“, sagte Harnisch. Insgesamt sind in Döbeln 46 Objekte bei der Leitstelle in Grimma aufgeschaltet.

Zusätzlich zu insgesamt fast 6 800 Ausbildungsstunden haben die Feuerwehrleute in diesem Jahr rund 2700 Einsatzstunden geleistet. Sie rückten unter anderem zu sechs Großbränden aus. Ein Feuer im Dachgeschoss eines Wohnhauses an der Straße der Friedens war dabei der schwerste und folgenreichste. „Bei den Bränden haben wir insgesamt 82 Personen in Sicherheit bringen müssen“, so Harnisch.

Dreimal war in einem Wohnblock an der Albert-Schweitzer-Straße Feuer gelegt worden. Die Bewohner wurden zum Teil mit der Drehleiter von ihren Balkonen gerettet. „Am 9. Oktober haben wir dort allein 29 Personen aus zwei Häusern rausgeholt“, sagte Harnisch. Sechs Personen waren im Laufe des Jahres zudem aus misslichen Situationen gerettet worden. „Das waren Leute, die in die Mulde gefallen waren“, sagte Harnisch. Sie mussten an der Straße des Friedens und an den Klostergärten geborgen werden. Auch mit einem Toten hatte die Feuerwehr zu tun: Ein Mann war bei einem Feuer in seinem Bett umgekommen.

