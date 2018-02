Aufschrei der Pariser Radfahrer Seit ein Start-up den Betrieb des Leihradsystems in der französischen Hauptstadt vom Großkonzern JCDecaux übernommen hat, ist dieses pannenanfällig.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Patrick Ollier, Präsident der Metropolregion Paris, präsentierten die neuen Radexemplare im vergangenen Oktober. © Stadt Paris

Üblicherweise sind es nicht die Radfahrer, die auf den Straßen von Paris schimpfen und fluchen. Sie haben schließlich meist freiere Fahrt als Autos, Busse und sogar Motorräder, schlängeln sich ebenso frech wie elegant an den in Staus stehenden Gefährten vorbei und rauschen über rote Ampeln hinweg – oftmals ganz legal. Denn um die Fahrradfahrer zu schützen, haben sie beim Rechtsabbiegen oder bei reinen Fußgängerampeln – sofern keine Passanten unterwegs sind – freie Fahrt, was ein kleines Schild unterhalb der Ampel anzeigt.

Durch Regeln wie diese, vor allem aber den massiven Ausbau von Radwegen und den großen Erfolg des Leihrad-Systems „Vélib“ – eine Wortmischung aus „vélo“ für Rad und „liberté“, also Freiheit – stieg in nur wenigen Jahren die Zahl der Radfahrer exponentiell an. Pro Minute werden 75 Fahrräder ausgeliehen, die Zahl der Abonnenten liegt bei mehr als 300 000. Und jetzt das!

Seit Jahresbeginn sind die beliebten Leihräder zur Mangelware geworden, nachdem das System durch einen neuen Betreiber komplett umgestellt wird. Der nun folgende Aufschrei enthüllt, wie wichtig den Parisern ihr „Vélib“ für ihre „Liberté“, ihre Bewegungs-Freiheit, geworden ist. Nachdem das Rathaus regelkonform nach zehn Jahren eine neue Ausschreibung für deren Betrieb lanciert hatte, freuten sich erst noch viele für das findige Start-up Smoovengo aus dem südfranzösischen Montpellier, das den Riesenkonzern JCDecaux, Weltmarktführer im Bereich der Leihräder, ausgespielt hatte. David überholte Goliath bei einem 600-Millionen-Euro-Vertrag. Auch klang das Angebot von Smoovengo reizvoll: Die Gefährte sollten leichter und besser ausgestattet sein, ein Drittel von ihnen elektrisch betrieben, mehr Vororte als vorher an das System angeschlossen werden. Außerdem versprachen sie, ein Hauptproblem des Pariser Leihrad-Systems zu lösen, nämlich die ungleiche Verteilung von Rädern: In manchen Stationen herrscht gähnende Leere, während es an anderen an Stellplätzen fehlt, um ein ausgeliehenes Rad ordnungsgemäß abzugeben.

Momentan funktioniert aber weder das eine noch das andere richtig. Die 1 010 bisherigen Stationen sind abgebaut und ausgeschaltet, während die neuen, deren Zahl irgendwann 1 400 erreichen soll, erst nach und nach installiert werden. Spätestens bis zum 1. April seien die bis zu 24 000 neuen Geräte einsatzbereit, lautet das Versprechen. „Es gab leider Verzögerungen“, bedauert man bei Smoovengo. Schuld daran sei der juristische Widerspruch des Vorgängers gegen die Entscheidung der Stadt.

Solche Streitigkeiten freilich kümmern den Pariser Radfahrer wenig – er möchte einfach nur in funktionierende Pedale treten und nicht auf die düstere Metro umsteigen müssen. Einen Vorteil haben die Probleme allerdings: Rund um die bereits bestehenden Stationen kommt man sofort mit anderen Nutzern ins Gespräch, tauscht sich über die bisherigen Erfahrungen aus – und bestärkt sich gegenseitig in entschlossenem Optimismus darin, dass es sicherlich bald wieder freie Fahrt in Paris geben wird.

zur Startseite