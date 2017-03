Aufschlag für gemischtes Doppel Leipzigs Industriemessen Z und Intec stehen in Europas Metallbranche ganz weit vorn – und nicht nur im Jahreskalender.

Mario Hartig (re.) und Alexander Vogel haben das neueste Endenbearbeitungszentrum von Rasoma in Döbeln für die Intec schick gemacht. © Wolfgang Schmidt

Intec und Z können vor Kraft kaum laufen. Wenn dann fliegen – im übertragenen Sinn. Und selbst da bemüht das Leipziger Messe-Doppel den Superlativ: eine Antonow AN-124, das größte in Serie gebaute Frachtflugzeug der Welt. In den Bauch eines solchen Koloss‘ hatten die Veranstalter vorige Woche Journalisten zum Flughafen Leipzig-Halle geladen, um das große Potenzial des Maschinenbaus zu demonstrieren.

Vier Autobahnabfahrten weiter präsentieren seit Dienstag 1 382 Aussteller aus 30 Ländern Neuheiten aus Metallbearbeitung und Zulieferindustrie – auf einem Areal so groß wie 14 Fußballfelder. Die Anfänge der Intec 1998 in Chemnitz waren bescheidener, der Zulauf aber so groß, dass es eng wurde. Dem wiederholten Umzug in der Stadt folgten 2007 die Umsiedlung nach Leipzig und die Verknüpfung mit den Messen Rohima und Z. Am Ende blieb ein rasch wachsendes Duo. Gegenüber dem letzten Auftritt in Chemnitz hatte sich die Zahl der Besucher 2015 auf 23 500 verdoppelt, die der Aussteller auf 1 433 verdreifacht. Einst warben die Organisatoren für die „bedeutendste Industrie-Fachmesse in Ostdeutschland“. Mittlerweile bedienen sie diesen Superlativ auf europäischer Ebene – zumindest in den ungeraden Jahren als ersten wichtigen Branchentreff des Jahres.

Auch wenn Branchenprimus Emo im Herbst nur wenige Hundert Anmeldungen mehr aufweist, wollen sich die Sachsen nicht mit jener „Weltausstellung der Werkzeugmaschinen“ in Hannover und Mailand vergleichen. „Wir haben ein anderes Vertriebsgebiet und werden nicht größenwahnsinnig“, sagt Bereichsleiterin Deliane Träber. Ihr Gradmesser heiße Metav in Düsseldorf oder AMB in Stuttgart. Gleichwohl sei das Angebot ähnlich, und manch Unternehmen müsse sich angesichts schrumpfender Etats für eine Schau entscheiden.

Die Dresdner Pentacon GmbH hat die Zuliefermesse Z gewählt. Der Ex-Kamerahersteller erweitert sein Produktionsspektrum mit Bio-Kunststoffen und zeigt in Leipzig eine patentierte Technologie zum Umspritzen von vergütetem Glas für optische und Autoindustrie. Pentacon ist heute mit 125 Mitarbeitern Spezialist für feinmechanische Bearbeitung von Metallen, Verarbeitung von Kunststoffen im Spritzgussverfahren sowie optische Prüfsysteme.

Der Werkzeugmaschinenbauer Rasoma, seit 2016 Tochter der Niles-Simmons-Hegenscheid-Gruppe in Chemnitz, kann sich Intec und Emo leisten. Die Döbelner zeigen in Leipzig die Weiterentwicklung eines Endenbearbeitungszentrums. Ihre Maschinen sind spezialisiert auf wellenförmige und bis zu 20 Meter lange Teile. Das 120 Jahre alte Unternehmen mit 90 Leuten bietet individuelle Technologielösungen und Komplettsysteme an. In der Ausstellerliste stehen auch Marktführer wie Yamazaki Mazak, DMG Mori, Trumpf, Hommel, Schunk, Ingersoll Werkzeuge und die Maschinenfabrik Berthold Hermle sowie Adressen aus Wissenschaft und Forschung.

Die Lage der Branche wird unterschiedlich beurteilt. Laut Verband Sachsenmetall zählt sie im Freistaat gut 175 000 Mitarbeiter, mehr als jeden zweiten Industriebeschäftigten – und mit im Schnitt 35 000 Euro brutto „Spitzenverdiener“. Die Lobbyisten vom VDMA bilanzieren 2016 deutschlandweit ein leichtes Produktionsminus. Doch im Osten sei es danach im Jahresvergleich um 17 Prozent bergauf gegangen, sagt Reinhard Pätz, Regionalchef jenes Verbands. Die Binnennachfrage habe um 47 Prozent zugelegt. Der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken spricht für seine Klientel mit 70 000 Beschäftigten von einem Rekordjahr mit sieben Prozent Umsatzplus auf 15,2 Milliarden Euro – und anhaltendem Optimismus. Der Industrieverband Blechumformung wiederum warnt wegen der in Jahresfrist um 75 Prozent gestiegenen Stahlpreise vor Lieferproblemen.

Einig sind sich die Experten in der Sorge angesichts angedrohter Handelsbeschränkungen durch US-Präsident Donald Trump, anhaltender Russland-Sanktionen, der Unsicherheiten nach dem Brexit-Votum der Briten und einem möglichen nationalistischem Rechtsruck bei den Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Hinzu kommen jüngste Verwerfungen im Verhältnis mit der Türkei.

Bei Leipzigs Messe-Doppel sind das Randthemen. Die Organisatoren sehen die Veranstaltung auch als Mittel der Völkerverständigung. So gab es ein türkisch-sächsisches Kooperationsforum, tummeln sich mehrere russische Delegationen unter den Besuchern. Bei der Intec ist jeder neunte, bei der Z jeder vierte Aussteller aus dem Ausland – die meisten aus Italien, Polen, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Tschechien. „Neben einem deutschland- und europaweiten Einzugsgebiet ist die Industrie Mitteldeutschlands das Fundament des Messeduos“, sagt Messebereichsleiterin Deliane Träber. 341 Aussteller seien aus Sachsen. Auf keiner anderen deutschen Branchenmesse präsentierten sich Maschinenbau und Zulieferer in solcher Breite. 78 Teilnehmer kämen aus dem Regierungsbezirk Dresden und aus Döbeln.

Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe, nennt das Messeduo eine „innovative, leistungsstarke Werkbank“. In begleitenden Konferenzen, Symposien und Workshops gehe es auch um ressourceneffiziente Produktion und Digitalisierung der Produktion. Eine Strategie-Werkstatt beleuchtete Herausforderungen für Sachsens Industrie mit Blick auf 2030. Am Freitag lädt ein Studententag ein. „Bei der größten Ingenieurbörse können künftige Fachkräfte 18 potenzielle Arbeitgeber kennenlernen“, sagt Messe-Bereichschefin Träber. Neu sei eine Fortbildung für Lehrer. Sie solle Berufe der Metallbearbeitung und Automatisierungstechnik nahebringen.

Der diesjährige Intec-Preis wurde erstmals geteilt. Mit Profiroll Technologies, Bad Düben, und Niles-Simmons Industrieanlagen, Chemnitz, teilten sich am Dienstagabend bei den Großbetrieben zwei Sieger die Prämie. Bei den Kleinbetrieben räumte die französische Firma Spring Technologies ab. Und für die beste Nachwuchsarbeit wurde die Reutlinger Reiff-Gruppe geehrt.

