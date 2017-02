Aufs richtige Pferd gesetzt Seit Jahren werden bei Liebstadt Fjordpferde gezüchtet. Jetzt wurden zwei davon ausgezeichnet.

So ein Erfolg will vorbereitet sein: Als Bärbel Kemper im August 2016 erfuhr, dass zwei ihrer Fjordpferde an der diesjährigen Bundeshengstschau teilnehmen sollen, ging das Training so richtig los. Marko Vogel, der sich auch sonst als Trainer um die Tiere des Guts kümmert, sorgte dafür, dass Valentino sich vor den Punktrichtern bestens präsentierte. Dafür bekam das Pferd die Bundesprämie. © Anja Imke

Konzentriert führen Züchter und Besitzer ihre Tiere der Jury vor. Hier geht es nicht nur um gutes Aussehen. Die Pferde müssen sich perfekt bewegen, einen tollen Körperbau aufweisen und gut konditioniert sein. Dann haben sie die Chance auf eine der begehrten Bundesprämien.

Für diese Bundesprämien legten sich Menschen wie Pferde bei der diesjährigen Bundeshengstschau am 28. und 29. Januar zur Grünen Woche in der Messe Berlin richtig ins Zeug. Auch Bärbel Kemper vom Landgut Kemper & Schlomski im Liebstädter Ortsteil Großröhrsdorf fieberte mit. Denn ihr Gut nahm mit zwei Tieren am Wettbewerb teil – und feierte große Erfolge.

Die Bundeshengstschau der Fjordpferde findet aller vier Jahre statt. Nicht jeder könne mit seinem Pferd antreten oder sich dafür bewerben, sagt Bärbel Kemper. „Die Zuchtverbände treffen eine Auswahl und laden dann die Züchter und Tiere ein.“ Das Landgut in Großröhrsdorf ist gleich in zwei Zuchtverbänden organisiert: im Verein Rheinisches Pferdestammbuch und im Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen. In Hessen und im Rheinland sind laut Bärbel Kemper die Hochburgen der Fjordpferdezucht. „Wir haben uns dort angemeldet, weil wir uns mit den Besten messen wollen“, sagt sie.

Und das war nicht hochgestapelt. Denn gleich beide auf dem eigenen Gut geborenen Pferde räumten Preise ab. Ihr Hengst Valentino wurde zur Bundeshengstschau mit einer Bundesprämie ausgezeichnet. Es ist die erste für die Fjordpferde des Landguts und damit ein riesiger Erfolg. Für die Auszeichnung musste der Achtjährige eine Gesamtpunktzahl von mindestens 8,0 erreichen. Welche Punkte die einzelnen Richter vergeben haben, weiß Bärbel Kemper nicht. Aber sie will es genau wissen. Daher hat sie schon die Einsicht in die Bewertung beantragt.

Valerio ist George Clooney

Der jüngere Valerio wurde in seiner Altersklasse der Vier- bis Fünfjährigen Reservesieger. Für Laien bedeutet das: Er belegte den zweiten Platz. Der leitende Punktrichter bezeichnete ihn als herausragendes Tier, sagt Bärbel Kemper. Sie selber bezeichnet Valerio liebevoll als den George Clooney unter ihren Fjordpferden. „Weil er so unaussprechlich schön ist.“ Auf die bei der Hengstschau erzielten Ergebnisse ist Bärbel Kemper sehr stolz. „90 Prozent aller Pferdezüchter oder -halter träumen davon, einmal zur Bundesschau eingeladen zu werden. Und wir konnten gleich mit zwei unserer Tiere teilnehmen“, sagt sie.

Vor etwa 13 Jahren gründete Bärbel Kemper mit ihrem Mann Thomas Schlomski das Landgut Kemper & Schlomski. Auf einer Gesamtfläche von 110 Hektar unterhält sie in Großröhrsdorf einen landwirtschaftlichen Betrieb. Schon zu Beginn züchtete sie Rheinische Warmblutpferde. 2007 kam dann auch noch die Zucht der Fjordpferde hinzu.

Ursprünglich stammt die Rasse aus Norwegen. Sie geht auf die Reit- und Arbeitstiere der Wikinger zurück. Warum sie sich ausgerechnet für diese Ponyrasse entschied? „Fjordpferde sind sehr verlässlich, sanft und damit wunderbare Familienpferde“, sagt Betriebsleiterin Bärbel Kemper. „Und sie sind für alle Bereiche des Pferdesports geeignet.“

Insgesamt leben auf dem Großröhrsdorfer Hof etwa 30 Pferde. Die Hengste, Stuten und ihre Nachkommen tummeln sich auf etwa 45 Hektar in familienähnlichen Kleingruppen. Im Winter finden sie Schutz in sogenannten Offenställen. Dass die Zucht auf dem Landgut erfolgreich ist, zeigt regelmäßiger Nachwuchs. Auch in diesem Jahr werden fünf kleine Fjordpferde das Licht der Welt erblicken. Sie werden vielleicht später auch Preise abräumen.

