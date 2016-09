Aufs Podest getanzt Die Sprecherin der Burg macht nicht nur in historischen Gewändern, sondern auch beim Tanz eine gute Figur.

Die Pressesprecherin der Burg Kriebstein ist auch eine erfolgreiche Turniertänzerin. © R. Schöne/LTVS

Für eine Pressesprecherin der schönsten Ritterburg Sachsens mag es nicht ungewöhnlich sein, in historischen Kleidern öffentlich aufzutreten. Zumindest gehört es für Susanne Tiesler, die sich um das Marketing der Burg Kriebstein kümmert, quasi zum Job, bei Anlässen, wie der Burg der Märchen, im Mittelalter-Look mit Reifrock aufzutreten.

Mit einem Hauch von Glitzer und Glamour kleidet sich die 35-Jährige auch gern in ihrer Freizeit, zumindest wenn sie zu Turnieren antritt. So zuletzt bei der Landesmeisterschaft der Senioren im Tanz in Dresden. Zusammen mit ihrem Partner Rafael Kozubal (41 Jahre), beide starten für den Tanzsportklub Residenz Dresden, durfte sie im Rathaussaal in Dresden nach der Jury-Entscheidung ganz oben auf dem Podest stehen. Denn das Tanzpaar hatte sich erfolgreich in der Kategorie Senioren I C im Standard unter insgesamt sieben Paaren durchgesetzt.

Es gibt in jedem Bundesland eine Landesmeisterschaft getrennt nach Standard und Latein. Über den Landesmeister-Titel von Susanne Tiesler und Rafael Kozubal freute sich auch ihr Trainer Jonatan Rodriguez Perez, der selbst amtierender Deutscher Meister über zehn Tänze bei den Profis ist.

Doch auch im Amateurlager sind die Paare derzeit viel unterwegs. So sind die Pressesprecherin und ihr Partner aus Dresden, mit dem sie erst seit Jahresbeginn trainiert, am Wochenende nach der Landesmeisterschaft zum nächsten Turnier in Bayern angetreten. In Königsbrunn bei Augsburg tanzten sie im Standard und Latein um den Bayernpokal. Und auch hier konnten die passionierten Tänzer auf dem Siegertreppchen stehen: im Standard erreichte das Paar den zweiten Platz, im Latein den ersten. (FP)

