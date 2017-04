Aufs Klavier geschissen Die Einbrecher im Bahnhof werden immer unverschämter. Der Eigentümer trifft sich am Freitag mit Kaufinteressenten.

Seine Veröffentlichungen über Leisnig und ein Buch über Bahnhöfe in der Region hat Erwin Feurer aufs Klavier gelegt, das im Bahnhof Leisnig steht. Da wusste er noch nicht, dass sich unter dem Klavierdeckel Kothaufen befinden. © Dietmar Thomas

Den jungen Nutzern und dem Eigentümer des Bahnhofes Leisnig, dem Schweizer Erwin Feurer, stinkt’s. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Nicht nur, dass sie einen weiteren Einbruch in das Gebäude entdeckt haben. Sie stellten außerdem fest, dass jemand auf die Tasten des Klaviers gekackt hat, das im früheren Durchgang zu den Gleisen steht. Worte findet Feurer dafür nur schwer.

Vicky Rennert ist furchtbar enttäuscht. Die junge Frau aus Meinitz wollte mit Freunden einen Teil der Räume im Bahnhof zu einer Art Begegnungscafé umgestalten. Erste Aufräumarbeiten hatten die Jugendlichen schon bewältigt. Auch überfällige Plakate, die das Bahnhofsgebäude zierten, haben die jungen Leute entfernt – und sogar jemanden gefunden, der für offizielle Werbung an dieser Stelle in paar Cent zahlen würde. Doch die Freude über die ersten Fortschritte – nachdem es schon Ende 2016 eine Reihe von Einbrüchen gab – hielt nicht lange. „Wir müssen alles verrammeln – mit diesen Worten hat mich die Vicky um eine noch stärkere Sicherung des Gebäudes nahezu angefleht“, so Feurer. Doch das sei nicht in seinem Interesse. Er wolle am liebsten alles öffnen, die Leute sollten aus seiner Sicht durch das Haus laufen, kurze Wege nutzen und Licht statt verschlossener Türen und Bretter sehen.

Doch in Leisnig geht Feurers Vision offenbar nicht auf. Am Freitag trifft er sich mit einem Mann, der das Gebäude nach Angaben des Schweizers schon einmal kaufen wollte. Wenn er bei ihm den Willen zu Veränderungen und den nötigen finanziellen Hintergrund dafür erkennen könne, werde er ihm den Bahnhof verkaufen.

Ob die jungen Leute dann ihren Treffpunkt verlieren, noch ihre Pläne verwirklichen können, das steht derzeit nicht fest. Erwin Feurer hat ihnen gern ein Dach über dem Kopf gegeben. „Man muss etwas für die Jugend tun, sonst ist sie eines Tages weg.“ Jobs, die konnte Feurer nicht anbieten – aber die Chance, Nutzungsideen umzusetzen. Dafür braucht es nach den Vorstellungen Feurers aber Leute, die den schon Engagierten den Rücken stärken, den Bahnhof ins Gespräch bringen, wenn sich jemand für Leisnig interessiert. Konzepte für Nutzungen fast jeder Art hat der Schweizer parat. Nur müsse noch jemand dazukommen, der mit investiert. Feurer selbst hat in den vergangenen Jahren mehrere zehntausend Euro in das Leisniger Bahnhofsgebäude gesteckt, das Dach notreparieren lassen, morsche Balken ausgetauscht. Am Gebäude bestand ein kostenfreier Internetzugang – solange, bis Einbrecher die Kabel dafür gekappt und gestohlen haben. Verschwunden sind auch Möbel, Bilder und Arbeitsgeräte. Versicherungsfälle sind das für Feurer nicht. Es geht ihm ums Prinzip und darum, dass das Eigentum und Engagement anderer mit Füßen getreten wird.

Bei der Vorstellung seiner Pläne waren die Leisniger reichlich erschienen. Daran erinnert sich der Besitzer noch gern. Inzwischen spüre er nichts mehr von Unterstützung. Die Eröffnung des Bahnhofes jährt sich 2017 zum 150. Mal. „Es ist einer der schönsten neugotischen Bahnhöfe in Sachsen“, schwärmt Feurer. Seine Begeisterung für das Haus ist trotz vieler Rückschläge offenbar nicht kleiner geworden.

