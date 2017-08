Aufruhr nach Urteil

Panchkula. Bei Ausschreitungen nach der Verurteilung eines Gurus in Indien wegen der Vergewaltigung zweier Anhängerinnen im Jahr 2002 sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Rund 90 weitere wurden verletzt. Mehr als 100 000 Verehrer des Star-Spirituellen Gurmeet Ram Rahim Singh waren zur Urteilsverkündung am Freitag in die nordindische Stadt Panchkula gekommen. (dpa)

