Aufruf zur Geschlossenheit Zittaus Wirtschaftsförderin und der OB sehen Verbesserungsbedarf bei der Zusammenarbeit im Tourismus. Das betrifft auch Löbau.

Gloria Heymann, die Zittauer Wirtschaftsförderin, will die Zusammenarbeit im Tourismus verbessern. © Rafael Sampedro

Löbau/Zittau. OB Dietmar Buchholz’ Zittauer Amtskollege Thomas Zenker (Zkm) und Zittaus Wirtschaftsförderin Gloria Heymann beklagen das Kirchturmdenken bei der Zusammenarbeit im Tourismus in der Region. Es gehe noch viel zu oft um das eigene Tischtuch, sagte Zenker während seiner Rede beim Neujahrsempfang. Auch Löbau ist noch in der Touristischen Gebietsgemeinschaft „Zittauer Gebirge“ vertreten. Dietmar Buchholz äußerte aber schon mehrfach, dass die Stadt austreten wolle. Laut Zenker würden mit immer gleichen Debatten viel Kraft und Zeit verschwendet. Stattdessen sollte die Zittauer Region gemeinsam mit den Nachbarn in allen drei Ländern an einem Strang ziehen, weil auch Touristen nicht in Gemeindegrenzen denken. Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgte Wirtschaftsförderin Gloria Heymann. Angesichts der öffentlich nicht zu überhörenden Dissonanzen in jüngerer Vergangenheit rief sie zu mehr Geschlossenheit auf. Die Gemeinden sollten nicht versuchen, jeder für sich ein größeres Stück vom Kuchen zu bekommen, sondern gemeinsam den Kuchen vergrößern, sagte sie. (szo/tm)

zur Startseite