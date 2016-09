Aufruf zu Lichterkette in Bautzen Die Aktion soll am Dienstagabend ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen. Die SPD ruft dazu auf.

Eine Lichterkette soll am Dienstag in Bautzen ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen. © Symbolbild: dpa

Eine Lichterkette soll am Dienstag in Bautzen ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen. Dazu aufgerufen hat die SPD. Zahlreiche Parteien, Vereine, Kirchen, Gewerkschaften und Verbände haben nach Angaben der Partei ihre Unterstützung zugesagt. Die Kette soll sich vom Kornmarkt zum Flüchtlingsheim auf der Dresdener Straße spannen. Man wolle auf diesem Wege zeigen, dass in der Stadt Konflikte auf friedliche Art und Weise und im Dialog gelöst werden, sagt Martin Schneider von der Bautzener SPD. „Gewalt hat in Bautzen nichts zu suchen.“ Die Menschenkette beginnt am Dienstag, um 19 Uhr.

In der vergangenen Woche war es in Bautzen zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Etwa 80 Personen – vorwiegend aus dem rechten Spektrum – hatten 20 junge Asylbewerber durch die Innenstadt gejagt. Zuvor waren die Flüchtlinge laut Polizei auf die Rechten losgegangen und hatten zudem Polizeibeamte attackiert. (SZ)

