Aufrüstung im Akkord

Der HC Rödertal ist nun doch in die höchste deutsche Spielklasse aufgerückt. Jetzt muss vieles im Verein ganz schnell gehen. © dpa

Andreas Zschiedrich, der Vereinspräsident vom HC Rödertal, bringt es kurz auf den Punkt: „Wir haben in den letzten sechs Wochen nur Planspiele betrieben.“ Will heißen, Zschiedrich und das Rödertal mussten einfach abwarten, ob der HC Leipzig nun die Lizenzbedingungen für die Erste Bundesliga erfüllt oder ob er zwangsweise in die 3. Liga absteigen muss – was den nachträglichen Aufstieg der Rödertalbienen in die höchste deutsche Spielklasse nach sich ziehen würde.

Und genau das ist nun passiert. Die Messestädterinnen – immerhin sechsmal Deutscher Meister – mussten Insolvenz anmelden und die Mannschaft des HCL ist komplett zerfallen. Auf eine Weise auch gut für den HC Rödertal, der in den letzten Tagen gleich drei Leipzigerinnen für die kommende Saison verpflichten konnte. „Wir konnten gar nicht eher aktiv werden, weil wir ja für die Erste Bundesliga einen deutlich höheren Etat benötigen“, sagt Zschiedrich zu den Planspielen im Rödertal und ergänzt: „Und der wurde erst abgesichert, als unser Aufstieg feststand.“

Beim HCR hat für die kommende Saison vor allem die Enso als Hauptsponsor ihren Etat wesentlich aufgestockt. Von den Mehrkosten, die sich auf über 100 000 bis 130 000 Euro belaufen und nun auf die Rödertalbienen zukommen, übernimmt der Energie-Versorger einen großen Teil. Insgesamt wird der Etat für die Bundesliga-Saison 2017/18 zwischen 300 000 und 400 000 Euro liegen. „Davon entfallen 75 Prozent auf Personalkosten und 25 Prozent auf Sachkosten“, schätzt Zschiedrich.

Da bleibt es nicht aus, dass auch die Eintrittspreise etwas ansteigen. „Aber nur geringfügig“, erklärt der HCR-Chef. Und fast alle Heimspiele sollen auch in der kommenden Saison in Großröhrsdorf stattfinden. Maximal zwei Partien sollen in der neuen Dresdner Ballsportarena über die Bühne gehen. „Voraussichtlich die gegen den Thüringer HC und gegen Bietigheim.“ Und das sind natürlich echte Kracher, denn dann geht es gegen die beiden Erstplatzierten der Saison 2016/17.

Dass dann mehr als 1 000 Zuschauer kommen – mehr fasst die Großröhrsdorfer Sporthalle nicht – das dürfte zu erwarten sein. „Beide Vereine gehören für mich auch in der nächsten Saison zu den absoluten Meisterschaftsanwärtern“, sagt Zschiedrich. Kein Wunder, hat doch Bietigheim laut HCR-Chef einen Etat, der mehr als doppelt so hoch ist wie der der gesamten Bundesliga-Konkurrenz.

Und was ist das Ziel der Rödertalbienen? „Im ersten Jahr geht es für uns ausschließlich darum, die Klasse zu halten“, erklärt Andreas Zschiedrich, der durchaus Chancen sieht, das auch umzusetzen. Grund: „Der Leistungsunterschied zwischen den vermeintlich schwächeren Bundesliga-Vereinen und den besten Teams der 2. Bundesliga ist nicht groß. Sie sind eher gleichstark und wir müssen genau gegen diese Gegner die Punkte holen.“

Bleibt noch der Ausblick auf den Saisonstart. Sechs Abgänge musste der HCR verkraften, aber dafür kam letztlich doch noch hochkarätiger Ersatz. Los geht die Punktspielsaison am 9. September mit dem Auswärtsspiel in Buxtehude – zuletzt immerhin Bundesliga-Vierter. Eine Woche später geht der HC Rödertal schon wieder auf die Reise zum TuS Metzingen, der 2016/17 Tabellendritter war.

Den ersten Bundesliga-Heimauftritt der Rödertalbienen können die Fans am 23. September verfolgen. Dann ist ab 17.30 Uhr der Vorjahreselfte zu Gast in Großröhrsdorf. Und spätestens gegen die HSG Bad Wildungen Vipers sollen dann die ersten zwei Punkte eingefahren werden. Vom 27. bis 30. Juli fährt das gesamte HCR-Team erst einmal nach Dippoldiswalde ins Trainingslager.

