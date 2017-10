Aufregung unterm Kirchturm 134 evangelische Kirchen gibt es in der Region – aber die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt dramatisch. Wie weiter?

Einer von 134: Der Kirchturm der Trinitatiskirche steht nur beispielhaft für die vielen evangelischen Gotteshäuser in der Region. Der Kirchenbezirk Meißen-Großenhain muss sich auf große Veränderungen einstellen – weil sich die Zahl von 43 000 Kirchenmitgliedern in absehbarer Zeit halbieren dürfte. © Sebastian Schultz

Mancher muss stehen. Die Stühle in der Riesaer Klosterkirche reichen nicht aus. Es ist kein Gottesdienst, zu dem sich die Gläubigen von weit her versammelt haben: Der Kirchenbezirk hat zu einer Sondersynode eingeladen. Das ist eine Art Parlament, zu der Dutzende Kirchgemeinden Delegierte entsendet haben. Obwohl es an diesem Montagabend nichts zu beschließen gibt, ist die Stimmung unter den rund 150 Frauen und Männern angespannt: Große Veränderungen stehen im Kirchenbezirk bevor, der in etwa dem Gebiet des Landkreises Meißen entspricht.

43 000 Mitglieder hat die evangelische Landeskirche hier, rund gerechnet jeden fünften Einwohner. Doch es gibt ein Problem: Den Prognosen zufolge werden es in gut 20 Jahren nur noch halb so viele sein. Mit Folgen für die Einnahmen aus Kirchensteuer oder Kirchgeld. Wie viel Pfarrer lassen sich damit noch bezahlen? Wie viele Kirchgemeinden bleiben eigenständig? Die Zeit drängt: Laut Superintendent Andreas Beuchel gilt der aktuelle Stellenplan nur noch bis Ende 2018. Um neue Pfarrer, Gemeindepädagogen, Kantoren einstellen zu können, braucht die Landeskirche Klarheit.

Deshalb hören und schauen die 150 Delegierten genau hin, als Holger Hempelt auf einer Leinwand eine mögliche neue Struktur für den Kirchenbezirk vorstellt. „Veränderungen sind oft anstrengend“, sagt das Mitglied des sogenannten Strukturausschusses. „Wir müssen gewisse Befindlichkeiten beachten.“

Was der Inhaber eines Meißner Karosseriebaubetriebs damit meint, wird wenig später klar. Da hat das ehrenamtlich engagierte Kirchenmitglied gerade vorgestellt, wie man den Kirchenbezirk in fünf Regionen gliedern könnte – um die Städte Riesa, Großenhain, Radeburg, Meißen und Nossen herum. Schon während des Vortrages waren leise wie lautere Unmutsbekundungen zu hören gewesen. Dann meldet sich ein Frager nach dem nächsten: „Was soll eine Einteilung in Regionen bringen? Warum ist die Region Meißen viel größer als die anderen? Wird es dann nur noch Pfarrer geben, die von Gemeinde zu Gemeinde wandern? Moderator Stephan Siegmund – der Döbelner Pfarrer wurde extra von außerhalb engagiert – bittet darum, sich kurz und knapp zu fassen.

Holger Hempelt erläutert die Ziele der geplanten Reform, die einem aus der politischen Debatte um Kreis- und Gemeindefusionen bekannt vorkommen: Die Verwaltungsarbeit soll durch Zusammenlegungen vereinfacht werden, die Arbeitsbedingungen für hauptamtliche Kirchenmitarbeiter sollen sich verbessern – und wichtige Angebote sollen auch auf dem Land erhalten bleiben: Seelsorge, Jugendarbeit, Kirchenmusik. Um das planen zu können, brauche es zunächst eine Gliederung in Regionen; die Frage nach möglichen Kirchgemeinde-Fusionen stehe erst später zur Debatte.

Weil sich die Zahl der Kirchenmitglieder zu halbieren droht, gelten strenge Richtlinien, sagt Walter Lechner. Der Pfarrer von Frauenhain vertritt den Kirchenbezirk im nächsthöheren Gremium, der Landessynode. „Ziel der Landeskirche ist es, bis 2025 Strukturen zu schaffen, die auch 2040 noch tragfähig sind.“ Deshalb sollen die Regionen so gestaltet sein, dass jede mindestens 8 000 Kirchenmitglieder umfasst – von denen laut Prognose in gut 20 Jahren ohnehin nur noch 4 000 übrig sind. Das sei wichtig, um auf Basis der Einnahmen dann auch noch attraktive 100-Prozent-Stellen bieten zu können. Denn den Beteiligten ist klar: Je länger eine Pfarrstelle unbesetzt bleibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Leute aus der Landeskirche austreten.

Schon jetzt gibt es da erhebliche Probleme im Kirchenbezirk: Die Stelle des im Juli tödlich verunglückten Pfarrers Matthias Spindler aus Ebersbach ist bis heute nicht nachbesetzt – dabei hatte er zuvor in der Umgebung viel ausgeholfen, wo Pfarrer fehlten. „Bei der Reform geht es darum, Kräfte zu bündeln“, sagt Moderator Siegmund. „Wir müssen Stellen schaffen, die auch mal eine Vertretung ermöglichen.“ Würde man die Pfarrer von Verwaltungsarbeit entlasten, könnten sie sich mehr der Seelsorge widmen. „Wir müssen umdenken und in Regionen denken“, sagt die Diakonie-Mitarbeiterin Gerlinde Franke, die ebenfalls in der Landessynode sitzt. Anders gehe es nicht, wenn bald nur noch die Hälfte der Kirchenmitglieder übrig seien.

Widerspruch aus dem Süden

Doch der Vorschlag der fünf Regionen stößt schnell auf teils emotionalen Widerspruch: Aus dem Raum Nossen kommt eine Wortmeldung, dass man keinesfalls mit der Region Wilsdruff in einer Region landen wolle. „Dahin gibt es quasi null Beziehungen“, sagt ein Mitglied der Bezirkssynode. Aus einem Großteil der betroffenen Gemeinden gebe es Widerstände. Man solle doch nicht zwanghaft an der 8 000er-Regel festhalten und sich lieber von der Idee lösen, dass ein Pfarrer immer eine ganze Stelle haben müsse. Ein anderer Vertreter schlägt vor, dass sich die Gemeinden im Süden besser mit welchen aus dem angrenzenden Kirchenbezirk zusammentun könnten: Seine Wunschregion würde südlich von Meißen anfangen und bis Tharandt reichen. „Dort arbeiten die Chöre schon jetzt gut zusammen, der Schulverein und die Dresden-Nähe eint uns.“

Manch Wortmeldung bekommt Beifall, manche erntet Widerspruch. Obwohl heute noch nicht abgestimmt werden soll, warnt Superintendent Beuchel davor, die Entscheidung auf die lange Bank zu schieben. „Wir brauchen Planungsregionen, damit Entscheidungen der Kirchenverwaltung Hand und Fuß haben.“ Die Finanzierung neuer Stellen müsse gesichert sein. „Wir verlieren pro Jahr 1 000 Gemeindeglieder im Kirchenbezirk. Dieser Tatsache müssen wir uns stellen!“ Momentan gliedert sich der Bezirk in 31 Pfarrbereiche und vier Kirchspiele. Und künftig? Die Entscheidung über die Struktur liegt bei der Bezirkssynode. „In der Frage wäre ich lieber katholisch“, flüstert jemand. „Eine hierarchische Entscheidung von oben nach unten ist einfacher.“

Schon jetzt aber ist klar: Die Zahl der Stellen im Kirchenbezirk sinkt deutlich. Von aktuell 43 Pfarrerstellen bleiben ab 2020 nur 37, bis 2025 werden sechs weitere gekürzt. Von 19 Stellen für Gemeindepädagogen bleiben bald nur noch 16,5; aus elf Stellen für Kirchenmusiker werden neuneinhalb. Dabei gibt es schon jetzt Stellen, die kaum zu besetzen sind: Eine Riesaer Pfarrerstelle war zweimal vergeblich ausgeschrieben worden. „Junge Leute wollen lieber nach Dresden, Chemnitz, Leipzig“, sagt Andreas Beuchel. Er erinnert aber auch daran, dass die Generation der Eltern und Großeltern schon ganz andere Zwänge erlebt und ausgehalten hätte. „Wir sollten mit den Veränderungen viel fröhlicher und mutiger umgehen“, sagt der Superintendent – und verweist auf den Römerbrief: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“

