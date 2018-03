Aufregung um Schwäne am Radebeuler Elbufer Bürger wollten Hilfe holen, weil sie vermuteten, dass die Schwäne bei dem Frost auf dem Eis festgefroren sind.

Schwäne auf dem Elbeeis vor Kötzschenbroda. © Arvid Müller

Radebeul. Lange, sehr lange saßen die drei Schwäne nahezu regungslos auf dem gefrorenen Eis am Radebeuler Elbufer in Kötzschenbroda. Fast eine halbe Stunde lang tat sich so gut wie nichts, berichtete eine Bürgerin. Sie vermutete, dass die weißen Vögel bei minus sieben bis minus neun Grad festgefroren sind und dringend Hilfe brauchen.

Wiederhold machten Passanten mit dem Handy Fotos und überlegten schon, ob sie selbst den Schwänen helfen könnten. Doch die drei Tiere waren zwischen fünf und zehn Meter vom Ufer entfernt. Kurz bevor die Idee aufkam, die Tierrettung bei der Feuerwehr zu verständigen, dann erleichtertes Aufatmen. Die Vögel bewegten sich. Offenbar hatten sie einen ruhigen Platz zwischen Ufer und den treibenden Eisschollen in der Elbe gesucht.

Von Tierfachleuten heißt es, dass Vögel auf dem Eis sehr selten festfrieren. Wenn die Wasservögel auf dem Eis ruhen, verhindert ein Trick der Natur, dass ihre Füße festfrieren: Venen und Arterien in den Beinen und Füßen liegen so eng beieinander, dass ein Wärmeaustausch im Inneren stattfindet. Die Oberfläche der Beine dagegen bleibt kalt. Das sei ein Gefrierschutz.

