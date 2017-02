Aufregung um Muslimbrüder Eine islamische Gruppe hat in Meißen einen Gebetsraum angemietet, weist aber Kontakte zu Radikalen zurück.

Auch in Meißen wollen Muslime ihre Religion ausüben. Ein entsprechender Raum ist auf der Meißner Neugasse angemietet. Die Unternehmergesellschaft Sächsische Begegnungsstätte steht dahinter und will mit radikalem Islam, der etwa die Scharia fordert, nichts zu tun haben. © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Nachricht hat sich am Montag in Windeseile verbreitet. Dem Sächsischen Verfassungsschutz zufolge sollen Muslimbrüder Immobilien in Meißen und Riesa erworben haben. Ziel sei es, diese vor allem zu nutzen, um Muslime zum Gebet zu versammeln. Vom Verfassungsschutz wird die Muslimbruderschaft als radikal-islamisch eingestuft.

Von Kommentatoren im Internet wurde in einer ersten Reaktion bezweifelt, dass der Verfassungsschutz die Situation unter Kontrolle hat. „Was wollen die gegen solche weltweit vernetzten Hardcoretruppen unternehmen“, fragte etwa der Meißner AfD-Politiker Heiko Knorr. Mineralien-Experte Holger Sickmann aus Klipphausen verwies darauf, dass die Muslimbrüder in Ägypten illegal seien, in Sachsen jedoch offenbar agieren dürften. Die Moritzburger AfD-Landtagsabgeordnete Kirsten Muster forderte ein umgehendes Verbot der Muslimbrüder, damit diese keine Grundstücke im Freistaat erwerben könnten.

Die angeblich im Auftrag der Muslimbrüder handelnde Sächsische Begegnungsstätte (SBS) – eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft – kann die aufgeregten Stimmen nicht verstehen. „Wir haben in Meißen gar kein Gebäude gekauft, sondern Räumlichkeiten auf der Neugasse angemietet, welche von ihrer Größe und Beschaffenheit der Zahl der Muslime, die in Meißen leben, angemessen sind“, teilte am Montag Geschäftsführer Saad Elgazar mit.

Miet- und Nebenkosten von 500 Euro würden durch Mitgliedsbeiträge und Spenden der Muslime vor Ort finanziert. Die SBS halte ein solches Gemeindezentrum auch in Kleinstädten wie Meißen für sinnvoll, weil gerade die extrem einkommensschwache Gruppe der Flüchtlinge nicht in Lage ist, am muslimischen Leben in Dresden teilzunehmen.

Behauptungen in der Presse, die SBS würde in Sachsen im großen Stil Immobilien kaufen, bezeichnete Saad Elgazar als unzutreffend, weil bis auf ein Objekt alle anderen Standorte angemietet seien. Außerdem handele es sich mit Ausnahme eines Objektes um Räume, die oft in Hinterhöfen oder sonstigen randständigen Lagen lägen, welche auf dem Markt schwer oder kaum zu vermitteln sind.

Als ebenso falsch weist der Geschäftsführer die Behauptung des Sächsischen Verfassungsschutzes zurück, dass die SBS und die ägyptische Muslimbruderschaft miteinander verbunden seien. „Die SBS vertritt einen unpolitischen Islam, das heißt, politisierte Inhalte aus den Herkunftsländern unserer Mitglieder bleiben außen vor, heißt es in einem am Montag verbreiteten Schreiben. Die Predigten bestünden ausschließlich aus religiösen und moralisch-ethischen Inhalten. Die SBS und ihre Mitglieder würden sich zu demokratischen und rechtstaatlichen Prinzipien bekennen und loyal zur Bundesrepublik Deutschland stehen.

Bärtige Männer gegen Alkohol

n Meißen vor Ort gibt es etwa unter den Integrationshelfern des Vereins Buntes Meißen bislang keine direkten Hinweise auf eine Tätigkeit etwaiger Muslimbrüder. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Pfarrer Bernd Oehler hätten allerdings zwei unbekannte, große, bärtige Männer Ende Dezember im Stadtteil Triebischtal in der Nähe der Lutherkirche drei Schützlinge des Vereins attackiert. Diese sollten sich vor den Unbekannten verantworten, weil sie ein Bier tranken, und dies nach Ansicht der Angreifer verboten sei.

„Auf die Antwort unserer Schützlinge, dass das für sie nicht zutrifft, wurden sie brutal geschlagen und getreten“, so Bernd Oehler. Die Angreifer hätten erst mit anrückender Polizei von ihren Opfern abgelassen. Diese hätten anschließend im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ob der Vorfall mit den Muslimbrüdern zu tun habe, können nach Angaben des Vereinsvorsitzenden nur die ermittelnden Behörden sagen. „Jedenfalls distanzieren wir uns von dieser Art Religionswächtern scharf“, so Pfarrer Oehler.

In Riesa gab es bis Ende des vergangenen Jahres noch einen Gebetsraum an der Goethestraße. Laut Hausverwalterin Inge Reinacher wurde der Mietvertrag jedoch gekündigt, weil das Haus verkauft und nun saniert wird. Saad Elgazar ist bereits seit Längerem auf der Suche nach einem neuen Gebäude, das sein Unternehmen kaufen möchte. Ein Kauf des ehemaligen Dekra-Gebäudes in Gröba ist ebenso gescheitert, wie der einer Immobilie an der Berliner Straße.

