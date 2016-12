Aufregung um Immobilienverkauf Die Günstiger Wohnen 4 GmbH hat die ehemaligen RWV-Häuser veräußert. Für die Bewohner soll sich dennoch nichts ändern.

Die Häuser unterhalb des Sportplatzes sind ebenfalls von der Günstiger Wohnen 4 GmbH gekauft worden. Nun wurden sie an einen österreichischen Investor veräußert. Auswirkungen auf die Mieter soll der Verkauf aber nicht haben. © Dietmar Thomas

Die Anfrage von Stadtrat Uwe Hachmann (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Roßweiner Stadtrates sorgte für Überraschung. Etliche Mieter hätten ihm gegenüber erklärt, dass die Immobilien der ehemaligen Roßweiner Wohnungsverwaltungsgesellschaft (RWV) vom jetzigen Besitzer verkauft worden seien. Außerdem sei das Servicebüro an der Böhmertstraße 10 geschlossen und technisches Personal gekündigt worden. Die Mieter würden nun wieder in der Luft hängen. „Das ist gelinde gesagt, eine große Sauerei“, so Hachmann. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) zeigte sich betroffen und versprach, beim Besitzer nachzufragen.

Johann Christian Haas, Geschäftsführer der Günstiger Wohnen 4 GmbH, die im März dieses Jahres die Häuser der RWV übernommen hatte, zeigt sich ebenso betroffen. „Ein Anruf hätte genügt, und ich hätte die Sache aufklären können“, so Haas am Freitag gegenüber dem Döbelner Anzeiger. Der Geschäftsführer der Günstiger Wohnen 4 GmbH, die zur Haas Unternehmensgruppe gehört, bestätigt, dass die Immobilien der Firma in Roßwein tatsächlich verkauft worden sind. Sie sind ab 1. Januar 2017 in Besitz des österreichischen Investors Milan Vorhand. Für die Mieter wird sich durch den Verkauf aber nichts ändern, verspricht Haas. „Wir haben zwar die Immobilien verkauft, bleiben aber weiter als Verwalter vor Ort.“

Auch an den Ansprechpartnern vor Ort habe sich nichts geändert. Nach wie vor bestehe das Servicebüro an der Böhmertstraße 10 und nach wie vor ist Kristina Gebhardt für die Mieter da. „Nur ist es eben so, dass Frau Gebhardt nicht ständig im Büro sitzt. Sie ist aber telefonisch erreichbar und vereinbart gerne Termine“, sagte Haas. Am Haus Böhmertstraße 10 ist eine Informationstafel angebracht, auf der sowohl eine Festnetz- als auch eine mobile Telefonnummer vermerkt sind. Öffnungszeiten sind darauf jedoch nicht angeschrieben.

Die Kündigung eines fest angestellten Hausmeisters bestätigt Johann Christian Haas ebenfalls. Er erklärt dies damit, dass die Günstiger Wohnen als Verwaltungsgesellschaft keine Servicekräfte beschäftigen wolle. Der Service läuft über Sven Hentsch, der als Generalauftragnehmer für die Günstiger Wohnen 4 GmbH fungiert. „Der Hausmeister kann bei Sven Hentsch angestellt werden“, so Haas. Hentsch bestätigte diesen Fakt gegenüber dem Döbelner Anzeiger. Haas hätte nicht erwartet, dass der Eigentümerwechsel solche Wellen schlägt. Mit dem österreichischen Investor Milan Vorhand arbeite die Haas-Unternehmensgruppe schon seit vielen Jahren zusammen. „Er hat umfangreichen Immobilienbesitz, darunter auch in Dresden und Freital“, so Haas.

Bürgermeister Veit Lindner zeigt sich erleichtert, dass der Verkauf der Immobilien doch nicht die befürchteten Auswirkungen hat. Die Besetzung des Servicebüros sei eine Sache des Eigentümers beziehungsweise Verwalters.

Im Juli 2012 sprach sich die Mehrheit der Roßweiner Stadträte dafür aus, die RWV an die Deutsche S & K Sachwert AG zu verkaufen. Die Aktiengesellschaft aus Frankfurt am Main übernahm damit auch die Darlehen der RWV in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro sowie die Bürgschaft der Stadt für die RWV in Höhe von rund 840 000 Euro. Doch schon ein halbes Jahr später stellte sich heraus, dass die Stadt offensichtlich Hochstaplern auf den Leim gegangen war. Fahnder waren sogar mit einer Großrazzia gegen die Betrüger vorgegangen.

Sie wurden verhaftet. Anschließend kümmerten sich zwölf verschiedene Zwangsverwalter um die 19 Gebäude der Roßweiner Wohnungsverwaltungsgesellschaft, bis der Chemnitzer Rechtsanwalt Kai Dellit als Insolvenzverwalter für die gesamte RWV eingesetzt wurde. Der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde am 17. Juli 2013 gestellt. Im März erfolgte der Verkauf an die Günstiger Wohnen 4 GmbH. (mit rt)

