Aufregung um herrenlosen Koffer Die Polizei sorgt für großräumige Absperrung und fordert einen Sprengstoffspürhund an.

Sonntagabend gegen 22.25 Uhr verständigten Zeugen die Polizei wegen eines herrenlosen Koffers, welcher auf dem Niedermarkt auf einer Bank vor einem Geschäft abgestellt worden war. Eingesetzte Beamte sperrten den Bereich daraufhin ab. Kurz vor Mitternacht traf ein Hundeführer mit seinem Sprengstoffspürhund vor Ort ein. Der Vierbeiner schlug an der potenziellen Gefahrenquelle jedoch nicht an, sodass der Koffer geöffnet werden konnte. In diesem befanden sich lediglich eine Weste und eine Kapuze. Der Koffer und die Kleidung wurden letztendlich sichergestellt.

