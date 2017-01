Aufregung um Gewerbegebiets-Pläne Für die alte Stallanlage soll ein Bebauungsplan erarbeitet werden. Das sorgte kurz vor Weihnachten für Unruhe. Die hat sich nun wieder etwas gelegt.

Was wird aus dem Stallareal vor den Toren Reichenbergs? Die geplante Umwandlung in ein Gewerbegebiet wird sicher noch für viele Diskussionen sorgen. © Arvid Müller

In einer Frage gibt es wohl zwischen allen Beteiligten Übereinstimmung: Eine Zierde für den Ort ist das LPG-Erbe kurz vor dem Eingang von Reichenberg nicht. Das sehen die Leute im Dorf so, dem stimmen die Gemeinderäte zu und auch Daniel von Sachsen, der einen Teil der Stallanlage gekauft hat, würde das Areal gern etwas schöner gestalten.

Sehr verschieden, teilweise sogar gegensätzlich, sind dagegen die Positionen, wenn es um die Zukunft des Areals geht. Manchen Reichenbergern wäre es wohl am Liebsten, wenn alle Bauten verschwinden würden und stattdessen dort wieder Feld oder Wiese wäre. Andere möchten, dass die Unternehmen, die dort derzeit sind, weiter bleiben können, aber nichts Neues hinzu kommt.

Beide Positionen sind kaum realistisch. Denn dass die Agrargenossenschaft ihre Ställe nicht mehr nutzt und zurückbaut, ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Dagegen ist ziemlich sicher, dass der nach der Wende dort angesiedelte Zimmerei-Betrieb dort nicht bleiben darf, weil sich das fast sechs Hektar große Areal komplett im Außenbereich befindet. Dort darf es nur sogenanntes privilegiertes Gewerbe geben – als Land- und Forstwirtschaft. Holz lagern könnte Daniel von Sachsen daher dort mit seiner Wettinischen Forstverwaltung, viel mehr aber nicht.

Soll der Handwerksbetrieb an dieser Stelle gesichert und zugleich den anderen Nutzern wie der Agrargenossenschaft, der Forstverwaltung und dem Landschaftsbaubetrieb Perspektive Grün Möglichkeiten für eine Entwicklung gegeben werden, geht das aus Sicht des Landratsamtes nur über einen Bebauungsplan. Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister hatten sich die Eigentümer Mitte letzten Jahres bereiterklärt, die Kosten für dessen Erarbeitung auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages mit der Gemeinde Moritzburg zu tragen. In nichtöffentlichen Veranstaltungen wurde das Vorhaben daraufhin im Technischen Ausschuss, im Gemeinderat und im Ortschaftsrat vorgestellt und vorberaten.

Für Aufregung sorgte kurz vor Weihnachten allerdings die Nachricht, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. Dezember dazu einen Beschluss fassen sollte. Die Kritik, vorrangig aus Reichenberg, lautete, dass bisher die Bürger noch gar nichts von den Plänen wussten. Denn die Mitglieder des Ortschaft- und des Gemeinderats waren wegen der Nichtöffentlichkeit ja zum Stillschweigen verpflichtet.

In einer eigens Einberufen Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend erläuterte Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) nun das Anliegen und die Abläufe. Dabei stellte er auch nochmals klar, dass es sich bei dem mehrheitlich gefassten Beschluss der Gemeinderäte lediglich um ein Votum gehandelt habe, mit dem die Verwaltung Klarheit haben wollte, ob überhaupt an diesem Projekt weiter gearbeitet werden soll. Im weiteren Verfahren würden dann entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auch die Bürger der Gemeinde beteiligt.

In der Diskussion gab es auch Fragen, nach Garantien dafür, dass nach einer Ausweisung als Gewerbegebiet in zehn oder 15 Jahren nicht plötzlich ganz anderes Gewerbe dort ist, das für unerwünschte Belastungen im Ort sorgt. Diese Garantien gibt es nicht, bekannte der Bürgermeister offen. Mit dem Bebauungsplan könnten zwar bestimmte Einschränkungen festgeschrieben werden, allerdings nur im gesetzlichen Rahmen.

Wie Daniel von Sachsen gestern auf SZ-Nachfrage sagte, möchte er auf dem Gelände gern die jetzt in Berbisdorf sitzende Verwaltung der Wettinischen Forstverwaltung ansiedeln. Vor allem möchte er dort aber Möglichkeiten für eine höhere Wertschöpfung des produzierten Holzes erreichen. „Wenn wir das Holz aber veredeln wollen, fällt das nicht mehr unter Forst, sondern unter Gewerbe. Darum brauchen wir den Bebauungsplan.“ Auch, um die Zimmerei zu erhalten. Denn die passe gut zu den Holzplänen.

In Reichenberg haben sich nach dem Mittwochabend die Wogen erst einmal wieder geglättet. Aber diskutiert wird in Zukunft sicher noch viel über das Projekt.

