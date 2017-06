Aufregung um Fotografierverbot Ein Werbegag aus Graubünden wird von manchen sehr ernst genommen. Die Gemeinde gerät in Erklärungsnot.

Die Tafel des Anstoßes. © Gemeinde Bergün

Im malerischen Schweizer Touristendorf Bergün in der Nähe von St. Moritz gibt es neuerdings Schilder mit einer durchgestrichenen Kamera. „Herzliches Fotografierverbot“ ist darauf zu lesen. Das habe der Gemeinderat so beschlossen, teilte die Gemeinde mit. Die Boulevardzeitung Blick regte sich am Mittwoch auf – dabei ist der seltsame Erlass offensichtlich nur ein Werbegag. Die 500-Einwohner-Gemeinde hatte das vermeintliche Verbot so begründet: „Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass schöne Ferienfotos auf Social Media die Betrachter unglücklich machten, wenn diese gerade nicht am abgebildeten Ort sein könnten.“ Die Gefahr bestünde in Bergün, weil es hier besonders schöne Landschaften gibt. Deshalb sollten die Menschen doch hierher kommen. Den Gemeindebeschluss und die Schilder gebe es wirklich, sagte Marc-Andrea Barandun vom Bergün Filisur Tourismus. Aber Touristen brauchten keine Angst vor dem angedrohten Bußgeld in Höhe von fünf Franken beim Fotografieren zu haben. „Es ist eine PR-Aktion, um mehr Leute nach Bergün zu bringen“, räumte er ein. Der Gemeindebeschluss werde noch zurückgenommen. Er habe viel Resonanz bekommen, hauptsächlich positiv. Aber es hätten sich auch verunsicherte Touristen gemeldet. (dpa)

