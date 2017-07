Gut zu wissen Aufregung in der Elchfamilie Im Vorjahr hat das Wildgehege seine beiden Elchbabys verloren. Diesmal entwickeln sich die Zwillinge gut. Allerdings auch nicht ganz ohne Probleme.

Familienidylle bei den Elchen im Wildgehege Moritzburg: Obwohl die Elchzwillinge schon Möhren und Äpfel knabbern, trinken sie auch noch gern ein bisschen Milch bei der Mama.

Die Elchfamilie bei einem kleinen Erkundungsspaziergang.

Nach dem Spaziergang ist wieder Ausruhen im hohen Gras angesagt.

Wer schon immer einmal kleine Elche gucken wollte und dafür nicht extra nach Schweden reisen will, für den stehen derzeit in Moritzburg die Chancen nicht schlecht. Denn die am 10. Juni geborenen Elchbabys (die SZ berichtete) trauen sich inzwischen immer öfter gemeinsam mit ihrer Mama aus der schützenden Deckung, die ihnen hohes Gras, Brennnesseln und Schilf bieten. Mit ein bisschen Glück sind die drei bei kleinen Ausflügen durch die große Elchanlage, beim Säugen oder sogar beim Fressen an der Futterstelle ganz nahe am Zaun zu beobachten.

„Die Zwillinge haben sich bisher sehr positiv entwickelt“, sagt Wildgehegechef Rüdiger Juffa. Das freut den Forstmann umso mehr, da die zum Sachsenforst gehörende Einrichtung im Vorjahr einen herben Rückschlag einstecken musste. Auch da hatte die junge Elchkuh Zwillinge zur Welt gebracht. Doch die Geburt ihres ersten Nachwuchses stand unter keinem guten Stern. Dauerregen und ein ständiges Auf und Ab der Temperaturen führten dazu, dass ein Elchkalb nur wenige Tage lebte. Und das andere verendete anderthalb Monate später überraschend vor den Augen der Tierpfleger. Der Grund war eine schwere Gelbsucht. Das ergaben die anschließenden Untersuchungen.

Da die letzte erfolgreiche Aufzucht dieser großen, aber auch sehr anspruchsvollen Tiere in Moritzburg inzwischen sieben Jahre zurückliegt, hofft Rüdiger Juffa erst recht, dass die beiden Kleinen es schaffen. Schließlich ist der Elch das Wappentier von Sachsens ältestem Wildpark.

„Ich konnte sie heute früh an der Futterstelle aus drei Metern Entfernung beobachten. Die beiden springen und toben herum, dass es eine Freude ist, sagte Rüdiger Juffa am Freitag. „Genau so, wie es sein soll.“ Ganz wichtig sei auch, dass die Elchzwillinge schon fleißig Möhren und anderes Grünzeug knabbern. „Schließlich braucht jedes Kalb in den ersten Wochen bis zu dreieinhalb Liter Milch am Tag.“ Das schafft die Elchkuh nicht lange. „Nach vier Wochen wird die Milch dann deutlich weniger. Bei Hitze geht sie sogar sehr stark zurück.“

Trotz dieser guten Nachrichten weiß der erfahrene Wildgehegechef, dass sich das Blatt auch sehr schnell wenden kann. Das habe sich in den vergangenen Tagen gleich zweimal gezeigt. „In der vergangenen Woche hatte das Muttertier plötzlich einen Schwächeanfall. Warum, wissen wir nicht“, sagt der Forstmann. Die Elchkuh habe sich den ganzen Tag nicht von der Stelle bewegt und immer wieder hechelnd geatmet. „So als ob sie hyperventiliert. Vor allem auch noch am Abend, wo es ja eigentlich kühler ist.“ Glücklicherweise ging es dem Tier am nächsten Tag wieder gut.

Aufregung gab es in der Elch-Kinderstube aber auch diese Woche. „Bei einem der Jungtiere hatte sich an der linken Seite ein etwa tennisballgroßer Abszess gebildet.“ Am Mittwoch sei dieser dann aufgegangen und der Eiter sei rausgelaufen. „Das ist sehr gefährlich. Wenn Fliegen in der Wunde ihre Eier ablegen und sich daraus Maden entwickeln, fressen diese an dem kleinen Elch bei lebendigem Leib herum.“

Doch zum Glück lecke die Elchkuh die Wunde immer wieder sauber. „Eine Möglichkeit, das Elchkalb zu behandeln, gibt es eigentlich nicht.“ Weil die Elchkuh es verteidigen würde, müssten beide betäubt werden. „Das Risiko, dass ein Tier oder beide sterben, ist einfach zu groß.“ In fünf Wochen, so Rüdiger Juffa, sei es relativ sicher, dass es der Nachwuchs geschafft hat.

