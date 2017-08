Aufregung bei der Pilzsuche Eine Seniorin vermisst ihren Mann. Als die Suchaktion der Polizei beginnen soll, taucht er wieder auf – und hat eine Überraschung.

© Symbolbild: dpa

Ein verschwundener Mann hat am Sonnabend für Aufregung gesorgt. Der 83-jährige Röhrsdorfer war an frühen Morgen mit seiner 86-jährigen Frau zum Pilzesuchen in die Königsbrücker Heide aufgebrochen. Doch er kehrte nicht wie erhofft zum Auto zurück. Am Nachmittag informierte die Frau dann die Polizei. Doch in dem Moment, als die Suche beginnen sollte, kehrte der Mann wohlbehalten an den Treffpunkt zurück – mit einem wohlgefüllten Pilzkorb. (szo)

