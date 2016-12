Aufregung bei Bönisch-Schülern Die Förderschule in Kamenz feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Neben prominenten Gästen sorgte auch ein Zauberer für Vorweihnachtsstimmung.

Die Förderschule „Johann Gottfried Bönisch“ in Kamenz feierte eine Jubiläumswoche zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung. Mit dabei waren auch Lucas, Julia und Niklas (v.l.n.r.). © Jonny Linke

Ein Hoch auf uns, ein Hoch auf dieses Leben“, sangen die Schüler und Schülerinnen der Johann-Gottfried-Bönisch-Förderschule zum Jubiläumsfest in Kamenz. Ein Songtext von Andreas Bourani, der für viele Werte in dieser Schule steht. „Wir sind für eine individuelle, liebevolle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler“, sagte Jana Nollau, Lehrerin an der Schule. Und genau das mache die Schule so besonders. Das erkannte man auch an den vielen Gratulanten, die gekommen waren, um den Pädagogen ihre Wertschätzung auszudrücken. „In den vergangenen 25 Jahren war es nicht immer einfach. Erst mit dem Umbau dieser Förderschule in der Neschwitzer Straße konnten wir gemeinsam mit der Schulleitung sehr gute Rahmenbedingungen schaffen“, sagte Schulamtsleiter Uwe Wunderlich. „Wenn man dann diese liebevolle Betreuung sieht, macht es einen schon stolz, was hier in den letzten Jahren geschaffen wurde.“

Auch Elvira Schirack, die den erkrankten Oberbürgermeister Roland Dantz vertrat, sagte im Namen aller Kamenzer Danke. „Es ist für Kamenz wundervoll, eine solche Schule in der Stadt zu haben.“ Sie erinnerte an die eher suboptimalen Bedingungen in der damaligen Bernbrucher Schule, aber auch an die zahlreichen sportlichen Ereignisse, an welchen die Schülerinnen und Schüler jährlich teilnahmen. So vertreten Bönisch-Schüler seit Jahren ihre Schule mit Stolz und sportlichem Erfolg – zum Beispiel bei Schwimm- oder Laufveranstaltungen im Kreis Bautzen.

Auch beim Schulsport stark

Aktuell gehen 86 Schüler im Alter von sechs bis 19 Jahren auf die Johann-Gottfried-Bönisch-Förderschule. Doch nicht nur der theoretische Teil ist für eine gute Schulausbildung maßgebend, sondern auch der praktische Teil mit vielen Firmen, die mit der Schule zusammenarbeiten. Die Vertreter der beiden Werkstätten aus Bischofswerda und Panschwitz-Kuckau, bei welchen die Schüler und Schülerinnen viele praktische Fertigkeiten erlangen, konnten sich nur den Glückwünschen anschließen.

Für eine ausgelassene Stimmung sorgte dann der Zauberer Vincent aus Görlitz mit seinen lustigen Zaubereien. Strahlende Kinderaugen erreichte Vincent mit seinem Bälle-Trick. Dabei assistierte ihm ein Schüler der Förderschule. Vincent und der Schüler hielten jeweils einen Ball in der verschlossenen Hand. Nachdem die beiden magische Zauberunterstützung vom Publikum erhalten hatten, verschwand wie aus Geisterhand der eine Ball des Schülers und gesellte sich zu dem anderen Ball in der Hand des Zauberers. Und mit seiner Abschlussnummer verzauberte der Görlitzer nicht nur die Kinder, sondern auch die erwachsenen Gäste des Schulfestes. Mit einem kleinen Stück nassem Taschentuch ausgestattet, gelang es dem trickreichen Zauberer, minutenlang feinsten Schnee mit einem Fächer in der Festhalle zu verteilen. Damit wurde auf zauberhafte Weise Vorweihnachtsstimmung erzeugt. Standing Ovations beim Publikum!

Ein würdiger Tag für alle Kinder, Lehrer und Unterstützer der Schule. In den nächsten Tagen standen dann noch einige kleinere und größere Highlights auf dem Programm, ehe die Festwoche schließlich am Freitag zu Ende ging.

zur Startseite