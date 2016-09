Aufreger Serpentinen-Fahrverbot Auf Facebook überschlagen sich die Kommentare. Es gibt Fürsprecher und Gegner.

Der Streit um ein zeitweises Fahrverbot für Motorräder in den Serpentinen geht in eine weitere Runde. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Mit ihrem Vorschlag für ein erneutes Fahrverbot für Motorräder auf den Serpentinen im Stadtrat Hohnstein haben Einwohner die Debatte wieder neu entfacht. Auf Facebook wird dazu gerade heftig gepostet.

Wiederholt hatten Betroffene darüber geklagt, dass es vor allem an den Wochenenden laut ist und der Lärm der Motoren nicht nur in Hohnstein, sondern bis nach Rathewalde zu hören sei. Vor allem die Idee, einen Sitzstreik auf der Straße zu organisieren, um die Forderung nach einem Fahrverbot bergaufwärts durchzusetzen, wurde in den Posts aufgegriffen. Es gibt Fürsprecher für ein Fahrverbot und auch Gegner. Einige Kommentare wollen wir den Lesern der SZ nicht vorenthalten.

So schreibt ein Tomas K.: „Was soll das? Meine Freizeit ist begrenzt, und wenn ich, der mehrere Motorräder das ganze Jahr angemeldet (das bedeutet Steuern zahle) habe, will ich auch von meinem Recht Gebrauch machen und überall auf Straßen fahren können. Schwarze Schafe gibt es überall, aber alle in Sippenhaft nehmen ist typisch deutsch.“ Einer, der sich Anwohner nennt, antwortet ihm: „Fahren Sie doch auf den Lausitzring, da können Sie sich austoben. Eine öffentliche Straße dient dem Verkehr von A nach B und nicht Ihrem Freizeitvergnügen!“

Und Thomas schreibt: „Was ich mich immer frage: Bekommt man es nicht auf die Reihe, die Motorräder leiser zu bekommen? Oder ist die Lautstärke gar Absicht der Hersteller?“

Frank antwortet darauf: „Seh ich auch so. Wer ein Motorrad kauft, kauft damit auch das Recht es zu nutzen wo und wie er will. Und dass Motorräder laut sind, kann man nicht ändern – und will ich auch ehrlich gesagt gar nicht.“

Lautstärke ist das Problem

Und Linna schreibt: „Mir gehen diese elendigen Krach-Maschinen auch tierisch auf den Wecker. Muss man mit so einer Mühle durch die Gegend plauzen ohne Rücksicht auf Anwohner? Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Für mich ist das kein Freizeitvergnügen für andere, sondern eine Belästigung vieler unbeteiligter Menschen.“

Alfons Z. ist der Meinung, dass Rennmaschinen auf der Straße generell verboten werden sollten. „Wer sich eine solche Maschine anschafft, wird sich definitiv nicht an die StVO halten und stellt für den gesamten Verkehr eine Gefahr dar. Pauschalisierung fehl am Platz? Nein“, schreibt er. Und in einem weiteren Kommentar heißt es: „Das nennt man Verkehrserziehung. Leider kümmert sich der Staat darum nicht, weshalb hier der Bürger diese Mopedkriminellen erziehen muss.“

Möwe schreibt: „Wieso meint hier eine fahrende Minderheit, sich alles rausnehmen zu dürfen. Motorräder machen Lärm, das ist Fakt.“ Und „Matze“ sieht das genauso. „Die Lautstärke ist das Problem bei Motorrädern und getunten anderen Fahrzeugen. Hier schlafen die Behörden und lassen manche laute Auspuffanlage zu beziehungsweise wird heimlich gebastelt. Auch da sind die Behörden gefragt! Wo liegt das Problem? Auch Hohnsteiner machen Rundfahrten und Ausflüge.“

Eine Ex-Dresdnerin äußert sich wie folgt: „Aber das ist doch nun mal eine Rennstrecke, schon seit 90 Jahren. Wer an die Autobahn zieht, kann sich doch auch nicht aufregen, ebenso Anwohner neben Volksfestplätzen, Schulen und Kindergärten, Bahnhöfen und so weiter. Solange mein Hinter-Auto auf Handtuchbreite auffährt, wenn ich mit 50 km/h durch den Ort fahre, solange nehme ich mir das Recht raus und fahre diese Rennstrecke. Ziel: Von oben runter gucken.“

Der Hintergrund der Diskussion ist ernst und den Hohnsteinern und Rathewaldern auch wichtig. Sie stört es, wenn Biker ihre Motoren bergaufwärts dröhnen lassen. Und wenn einige ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer die Serpentinen hinab und hinauf heizen. Aus diesem Grund gibt es schon seit Jahren in Hohnstein Diskussionen darum, ob ein Fahrverbot auf den Serpentinen sinnvoll wäre oder nicht. Das gab es bereits einmal, es wurde dann allerdings gelockert.

Nach einer Petition und einer Unterschriftensammlung in Hohnstein hatte Bürgermeister Daniel Brade (SPD) das Thema kürzlich erneut beim Landratsamt vorgebracht. Dort stand man einem Fahrverbot an den Wochenenden und an Feiertagen bergaufwärts auch positiv gegenüber. Die Ausfahrt aus Hohnstein wäre dann nur über die Polenztalstraße möglich gewesen.

Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr lehnte das allerdings ab. In der Begründung hieß es, dass die Aktion Rüttelstreifen noch nicht beendet also auch noch nicht ausgewertet sei. Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, könnte neu entschieden werden. Die Rüttelstreifen sollten zum einen Motorradfahrer davon abhalten, die Straße entlang zu heizen, und zum anderen sollten sie die Unfallgefahr bannen. Wann der Versuch abgeschlossen ist, teilte die Behörde nicht mit.

