Aufregendes Jahr für die Feuerwehr Die Feuerwehrleute der Lößnitzstadt sind schon mal als Tierretter unterwegs, müssen aber auch Schlimmes verkraften.

Ein großer Einsatz nicht nur für die Radebeuler. Anfang April brannte die Produktionshalle der DHP Modell- und Formenbau GmbH in Naundorf komplett ab. © Anne Hübschmann

Roland Fährmann erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Dabei liegt dieser Einsatz für den Stadtwehrleiter schon ein Jahr zurück. Am vorletzten Januartag 2016 wird er von der Leitstelle nach Niederlößnitz geschickt, ganz allein. Ein einjähriges Kind sitzt im Kinderzimmer fest, eingesperrt durch eine Kommode. Weil es dort nämlich die Schublade aufgezogen hat, die nun die Zimmertür blockiert.

Der Feuerwehrchef trifft auf Eltern in heller Aufregung, macht sich schnell ein Bild von der Lage. Und hat gleich eine hilfreiche Idee. Mit einem Holzstiel hebt er die Kommode durch den Türspalt an, kann die Schublade schließen. Das Kind ist frei, die Eltern beruhigt. Das Ganze innerhalb von fünf Minuten.

So glimpflich verlaufen die wenigsten Einsätze. Erst recht nicht, wenn die Mitglieder der vier Radebeuler Stadteilwehren wegen eines Brandes oder einer Explosion ausrücken müssen. Das was im vergangenen Jahr 24-mal der Fall. Der Brand im Asylbewerberheim in Naundorf am 3. März zählt ebenso dazu wie im Januar die Löscharbeiten an den Lauben im Radebeuler Osten, in der Siedlung an Seewiesenweg. Zum Glück gibt es keinen Personenschaden, sagt Roland Fährmann. Das Problem dort: Die Feuer treten flächendeckend auf. Erstrecken sich bis nach Dresden-Pieschen.

Allerdings wird bei keinem Einsatz der Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Radebeul zu Hilfe geholt. Auch nicht beim Autobahnunfall in Kaditz, so Roland Fährmann. Dabei könnten sich die Wehren nach der neuen Alarm- und Ausrückeordnung schon gegenseitig unterstützen. Gerade auf der Autobahn, sagt der Stadtwehrleiter. Zumal 300 Autobahnmeter auf Radebeuler Flur liegen. Dazu gehört zwar keine Auffahrt, doch die Möglichkeit zur Hilfe ist gegeben, so Fährmann.

Wie sich das mit den anderen Radebeuler Nachbarwehren immer wieder bewährt. 36 solcher überörtlichen Einsätze sind es 2016. Das hilft den Radebeulern nicht nur beim Brand am Flüchtlingsheim, als neben Weinböhla, Coswig, Moritzburg und Niederau auch Meißen antritt und die Drehleiter mitbringt. Was dringend nötig ist, denn die Radebeuler Leiter, Baujahr 1998, macht von Februar bis fast August Sorgen. Sie ist kaputt, ein Ölzylinder macht nicht mehr mit. Nach der Reparatur versagt sie erneut den Dienst. Glücklicherweise haben Coswig und Weinböhla Hubsteiger.

Nicht immer gehen die Einsätze relativ komplikationslos ab. Als am 16. Februar in einem Grundstück an der Sternwarte Auf den Ebenbergen ein Holzstapel samt Bäumen daneben brennt, hat die Wehr einen Verletzten. Er schneidet sich an einer Scheibe, als er Holz wegräumen will.

Besonders bitter sind Einsatzfahrten, bei denen es die Teams mit toten Menschen zu tun haben. Eine Frau überlebt im Mai 2016 einen Wohnungsbrand im Coswiger Spitzgrund nicht. Ende Februar werden die Retter wegen einer brennenden Person gerufen. Sie können nichts mehr tun. Der Mann hat sich das Leben genommen, so die Wehr. Im April stürzt sich ein Mensch vom Felsen in den Steinbruch im Lößnitzgrund.

Manchmal können die Retter das Schlimmste abwenden. Wie Ende November in Radebeul-West, wo ein Mann vom Balkon springen will. Die Wehr rückt an mit Drehleiter und Sprungpolster, die Polizei kann ihn schließlich von seinem Vorhaben abbringen.

Doch es gibt auch Anforderungen, die emotional weniger belasten. So taucht im Mai eine Bananenspinne bei Aldi auf. Die Wehr nimmt sich ihrer an, übergibt sie einem Spinnenkundler, der sie ins Spinnenhaus im Botanischen Garten bringt. Auch einer Ringelnatter, die sich im Mai zu Fliesen-Ehrlich verirrt und zwischen Türen festhängt, kann geholfen werden. Schließlich befreien die Retter zwischen Weihnachten und Neujahr einen entlaufenen Hund. In einem Autohaus auf der Meißner Straße hat er sich im Zaun verfangen, wird an die bei solchen Funden zuständige Tierpension Heine aus Niederau übergeben.

zur Startseite