Aufregendes aus dem Elbsandstein Reiseberichte, Geschichte und Besonderes aus der Sächsischen Schweiz. Der Tourismusverband sucht ganz besondere Erlebnisse.

Der Tourismusverband Sächsische Schweiz ruft Einheimische und Touristen auf, besondere Erlebnisse aus dem Elbsandsteingebirge zu erzählen. Ein Jahr lang können die Reiseberichte eingereicht werden. „Egal ob über einen ergreifenden Wandermoment, ein kleines Abenteuer oder eine kuriose Begegnung“, heißt es im Aufruf. Die besten Storys werden im Internet veröffentlicht.

Das Redaktionsteam des Tourismusverbandes mit Sitz in Pirna verlost unter allen Einsendungen Preise, unter anderem Übernachtungen im Parkhotel in Bad Schandau oder einen Gutschein für einen Kletterkurs im Aktiv-Zentrum. Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass der Reisebericht per E-Mail zusammen mit zwei bis drei selbstgeschossenen Fotos eingereicht wird. Das Dokument sollte nicht mehr als 800 Worte umfassen. Die Aktion läuft bis zum 15. September 2017, teilnehmen können Personen ab 18 Jahre. (SZ)

Eingesendet werden können die Geschichten per E-Mail an: aktion@saechsische-schweiz.de

