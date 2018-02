Aufräumen nach Sturm dauert länger Die Schäden im Bischofswerdaer Stadtwald können nun doch nicht so schnell beseitigt werden wie zunächst geplant.

Die Beseitigung der Sturmschäden im Bischofswerdaer Stadtwald dauert weiter an. © Rocci Klein

Bischofswerda. Die Aufräumarbeiten im Stadtwald von Bischofswerda werden noch bis in den Herbst andauern. Das sagte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) jetzt im Stadtrat. „Wir werden noch bis ins 3. Quartal brauchen, um die Schäden zu beheben.“

Das Sturmtief Friederike hatte Mitte Januar große Teile des Stadtwaldes verwüstet. Der Wald am Butterberg war besonders betroffen, mehrere Bäume lagen damals auch über der Zufahrt zum Berg-Gasthof.

OB Holm Große bedankte sich bei den Feuerwehrleuten, dem Bauhof und auch der Verwaltung. „Wir wollen allen Danke sagen, die dort so schnell gehandelt haben“, sagte er. Die Zufahrt zum Restaurant konnte bereits am Tag nach dem Sturm wieder genutzt werden, die Hauptwege im Stadtwald, der Amselweg und der Sandweg, sind seit einer Woche wieder frei. Die Nebenwege dürfen allerdings nach wie vor nicht betreten werden. Die Stadt war zunächst davon ausgegangen, dass die Schäden in vier Monaten behoben sind. (SZ/pre)

