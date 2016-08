Aufräumen nach Laster-Brand auf der B 169 Am Dienstagabend verursachte ein Betrunkener einen Unfall. Für die Feuerwehr war der Einsatz schwierig.

Auf der B 169 Döbeln auf der Brücke über die Teichstraße liefen am Mittwochfrüh Reinigungsarbeiten nach dem Lkw-Brand in der Nacht. © André Braun

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat auf der Bundesstraße 169 in Döbeln einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden von 63 000 Euro entstanden ist. Der 46-Jährige war am Dienstagabend kurz vor 22.30 Uhr in Richtung Hainichen unterwegs. „Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte über eine Länge von fast 40 Metern die rechte Schutzplanke“, teilte Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Mittwoch mit. Ohne anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt fort. Er kam bis zur Brücke über die Teichstraße. Dort geriet einer der Reifen des Aufliegers in Brand. „Die Flammen griffen auf die Ladung – rund 20 Tonnen Drucker-Farbe – über“, ergänzte Wolf.

Deshalb hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln eine schlaflose Nacht. „Wir wurden um 22.37 Uhr verständigt“, erzählte der stellvertretende Wehrleiter Lutz Hesse am Mittwoch auf DA-Nachfrage. Als die Feuerwehrmänner an der Unglücksstelle eintrafen, habe die hintere Hälfte des Sattelaufliegers bereits gebrannt. Es sollte kein Einsatz wie jeder andere werden. „Wir haben einen Gefahrgutaufkleber entdeckt“, sagte Hesse. Weil der Fahrer des Lasters nur ein paar Brocken Deutsch beherrschte, sei die Verständigung schwierig gewesen. „Er sagte uns nur, dass er Chemikalien geladen hat“, so Lutz Hesse weiter. Es habe einige Zeit gedauert, bis sie Näheres herausgefunden hatten.

Für die Kameraden bedeutete das: Löscheinsatz unter schwerem Atemschutz. Das heißt, außer den Masken trugen sie Druckluftflaschen bei sich. Es sei noch nicht der Punkt erreicht gewesen, an dem sie die spezielle Chemieunfall-Schutzkleidung hätten tragen müssen. „Wir haben den Sattelauflieger mit Schaum abgelöscht“, sagte Lutz Hesse. Der Laster-Fahrer habe noch geistesgegenwärtig gehandelt und die Zugmaschine abgekoppelt, damit diese nicht auch in Brand gerät.

Die 25 Mitglieder der Döbelner Wehr waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Dieser zog sich hin. „Der erste Trupp ist gegen 2 Uhr abgerückt“, so Hesse. Für die übrigen Kameraden sei es noch etwa anderthalb Stunden länger gegangen.

Denn in der Zwischenzeit war ein Bergungsunternehmen angerückt. „Die Kameraden haben die Einsatzstelle mit ausgeleuchtet“, sagte Lutz Hesse. Die Ladung wurde von dem Sattelauflieger entfernt. „In der Mitte hatte es noch gebrannt. Da sind wir aber zuerst nicht rangekommen“, erklärte der stellvertretende Wehrleiter.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei stellte bei ihm einen Alkoholwert von fast einem Promille fest. Deshalb musste er im Anschluss zur Blutentnahme.

Der entstandene Sachschaden an Sattelauflieger und Ladung wird vorerst auf etwa 63 000 Euro geschätzt. Weil der Laster ausbrannte, wurde auch die Fahrbahndecke beschädigt, ebenso die Schutzplanke. „Die Schadenshöhe, die der Straßenmeisterei entstanden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden“, erklärte Polizeisprecher Steffen Wolf.

Die Bergungs- und Reparaturarbeiten waren aufwendig und dementsprechend langwierig. Bis Mittwochmittag war die Bundesstraße 169 zwischen den Abfahrten zur Mastener- beziehungsweise Zschepplitzer Straße voll gesperrt.

Dort hielten sich nicht nur Mitarbeiter der Straßenmeisterei und der Polizei auf. Auch das Umweltamt des Landkreises Mittelsachsen war vor Ort und hat am Mittwoch geprüft, ob es aufgrund der Ladung oder der auslaufenden Betriebsstoffe zu einer Boden- und Gewässerverunreinigung gekommen ist. Landkreissprecher André Kaiser gab auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers Entwarnung: „Im Ergebnis ist festzustellen, dass keine unmittelbaren Gefahren für die Umwelt, hier vorrangig für die Schutzgüter Boden und Grundwasser, bestehen.“

Allerdings sei wichtig gewesen, „dass die ausgetretenen und verbrannten Stoffe, die sich noch im Bankettbereich befinden, durch eine beauftragte Firma fachgerecht aufgenommen und entsorgt werden, damit auch ein bestehendes Restrisiko für Schutzgüter nachhaltig beseitigt wird“, ergänzte André Kaiser.

