Aufräumen nach der großen Fete In Löbau kehrt nach dem Sachsentag wieder Alltag ein. Die Bilanz ist überwiegend positiv – einige Aufreger gab es aber.

Haben am Montag angepackt, damit der Neumarkt bald wieder wie gewohnt als Parkplatz genutzt werden kann. Torsten Ritter, Achim Schwarzberg und Silvio Kunze (von links), Mitarbeiter der Löbauer Firma Audio-Ullrich bauten die Bühne ab. © thomas eichler

Montagfrüh auf dem Löbauer Neumarkt: Stück für Stück verschwindet die große Bühne, die Männer von der Löbauer Firma Audio-Ullrich sind seit dem Morgen auf den Beinen, laden riesige Bühnenteile auf Laster. Die Straßensperrungen rund um den Platz sind aufgehoben. Nur wenige Stunden nachdem der letzte Musikton aus den Boxen verklungen ist, herrscht schon fast wieder Normalzustand in Löbau. Laut Hochrechnungen, die die Stadtverwaltung Löbau am Wochenende anstellte, geht sie davon aus, dass die zuvor anvisierten 200 000 bis 250 000 Besucher beim Tag der Sachsen erreicht wurden. Sie verhielten sich friedlich. Diese Bilanz ziehen Polizei und Bundespolizei, die mit zahlreichen Beamten im Einsatz gewesen sind.

Damit die Gäste unkompliziert anreisen konnten, wurden mehr Züge mit kürzerer Taktung eingesetzt. Die Beamten der Bundespolizei in den Zügen und am Löbauer Bahnhof verzeichneten keine größeren Zwischenfälle. Zwar hätten sich ein paar Bahnreisende daneben benommen, meldet die Bundespolizei. Straftaten verzeichnet sie nicht. Die Bundespolizei ist für das Geschehen in den Zügen und auf dem Bahngelände zuständig. Probleme gab es aber beim öffentlichen Nahverkehr, da offenbar viel mehr Menschen Bus und Bahn nutzten, als vorher angenommen. Besucher berichten von überfüllten Bussen.

Auch die Landespolizei zieht abschließend eine positive Bilanz. Polizeipräsident Torsten Schultze resümiert: „Die enge Zusammenarbeit der Polizei und Bundespolizei mit dem Veranstalter, dem Landkreis Görlitz und anderen Organisationen hat sich ausgezahlt. Die Stadt Löbau hat sich als guter Gastgeber präsentieren können, der Tag der Sachsen war ein Aushängeschild für die Oberlausitz.“ Die Polizei kümmerte sich hauptsächlich um den Verkehr, der geregelt werden musste. Streifen waren zudem auf dem Festgebiet unterwegs. Erstmals sei ein so großer Einsatz von der extra eingerichteten Einsatzzentrale in Görlitz aus geregelt worden. Das klappte dank moderner Technik auch über die Entfernung reibungslos, so Schultze.

Am Ende des Sachsentages in der Nacht zu Montag hatte die Polizei insgesamt 16 Straftaten registriert, darunter fünf Diebstähle, zwei Körperverletzungen und drei Nötigungen im Straßenverkehr. Auch in Anbetracht der zahlreichen Menschen, die sich vor allem am Sonnabend und Sonntag in der Löbauer Innenstadt aufgehalten haben, verlief der Tag der Sachsen aus polizeilicher Sicht insgesamt ohne nennenswerte Störungen.

Einen Vorfall gab es jedoch in der Nacht zum Sonnabend gegen 4.30 Uhr in der Nähe des Viaduktweges, meldet die Polizei. Dort hätten drei unbekannte Männer versucht eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes in ein Gebüsch zu ziehen. Die 18-Jährige wehrte sich und konnte flüchten. Die sofortige Suche nach den Männern blieb ohne Erfolg. In allen Fällen ermittelt die Kripo.

Trotz überwiegend positiver Bilanz: Verärgert war mancher Gast dennoch. Ein Besucher aus Ebersbach kritisiert, dass er am Sonnabendabend mit seiner Spiegelreflexkamera nicht auf das Gelände am Zuckerplateau gelassen wurde. Hier hatte der Radiosender PSR seine Bühne. Der Sender bestätigt gegenüber der SZ, dass am Abend keine Besucher mehr mit Fotoausrüstung eingelassen wurden. Das sei aber keine Schikane gewesen. Vielmehr hätten Sicherheitsbedenken dazu geführt, Leute mit professioneller Fotoausrüstung nicht mehr auf das Gelände zu lassen, teilt der Sender mit. Schon am zeitigen Abend sei der Platz an der Bühne sehr voll gewesen. Später habe er wegen Überfüllung sogar abgesperrt werden müssen. Der spanische Sänger Alvaro Soler und Christina Stürmer sorgten für den Publikumsansturm. „Wir haben nur noch akkreditierte Fotografen reingelassen“, erklärt ein Sprecher von PSR. Aber auch die durften nur vom Bühnengraben aus fotografieren und mussten anschließend das Gelände gleich wieder verlassen. Die Verletzungsgefahr mit den großen Fotoapparaten und Objektiven sei in der Menschenmenge zu groß gewesen.

Zum anderen gebe es auch Verträge mit den Künstlern, erklärt der PSR-Sprecher. Darin sind Vorgaben festgehalten: Zum Beispiel gilt, dass der Veranstalter dafür sorgen muss, dass beim Konzert nichts mitgeschnitten wird. Natürlich sei das in Zeiten von Smartphones praktisch nicht durchsetzbar. „Aber es ist ein Unterschied, ob jemand mit einem Handy filmt und fotografiert oder mit einer professionellen Ausrüstung“, sagt der Sprecher. Dieser Aspekt habe aber am Sonnabend in Löbau nicht im Vordergrund gestanden. „Da ging es ausschließlich um die Sicherheit.“

