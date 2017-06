Aufräumen nach dem Brand Das Feuer an der Vogelwiese in Copitz brach wahrscheinlich nach Dacharbeiten aus. Gutachter ermitteln jetzt den Schaden.

Die dicke schwarze Rauchsäule des Dachbrandes war am Mittwochnachmittag weit zu sehen. © Daniel Förster

Einen Tag nach dem Dachbrand an der Karl-Büttner-Straße wirkt alles wieder normal. Die Müllabfuhr entleert die Biotonnen am Straßenrand, Spaziergänger gehen mit ihren Hunden Gassi, ein Vater bringt per Rad seinen Sohn in die Kita.

Doch den Anwohnern steckt der Schreck noch in den Knochen. Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, war auf dem Dach eines Mehrfamilienhaus-Rohbaus im Baugebiet Vogelwiese ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich hatten sich Schweißbahnen auf dem Dach entzündet. Anwohnerin Christina Pelz hörte zunächst ein lautes Rauschen. „Das waren vermutlich die brennenden Materialien auf dem Dach. Es war entsetzlich laut“, erzählt sie. Sie ging zum Fenster und sah die große Rauchwolke. Sofort rief sie die Feuerwehr, die aber bereits unterwegs war. Tatsächlich sind Feuerwehrleute schon wenige Minuten, nachdem der Brand entdeckt wurde, vor Ort und beginnen mit dem Löschen. Neben den Kameraden der Feuerwehren Copitz, Altstadt, Graupa, Liebethal und der Pirnaer Hauptwache halfen vor allem die Heidenauer – sie brachten die Drehleiter.

Die Mehrfamilienhäuser an der Karl-Büttner-Straße werden von einem Unternehmen der Pirnaer Geva-Gruppe errichtet. Geschäftsführer Sven Vater ist den Feuerwehrleuten dankbar: „Dank ihres schnellen Einsatzes konnten schwere Schäden am Rohbau wahrscheinlich verhindert werden.“ Wie groß der Schaden ist, ermitteln jetzt Gutachter, danach geht es ans Aufräumen. Dann steht auch fest, ob sich die Fertigstellung des Hauses verzögert.

In dem Mehrfamilienhaus-Ensemble an der Vogelwiese entstehen Drei- und Vierraum-Eigentumswohnungen. Kommende Woche ist Richtfest. (SZ/hui/ce)

