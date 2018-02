Aufräumen im Schlosspark Das Großharthauer Kleinod wurde gleich zweimal von Stürmen stark getroffen. Viel Arbeit für den Bauhof der Gemeinde.

Das Toilettenhäuschen im Großharthauer Park wurde durch Sturmtief Herwart im Oktober beschädigt. Im Januar kamen durch Friederike weitere Sturmschäden hinzu. © Rocci Klein

Großharthau. Zur Livestylemesse Lebensart vom 15. bis 17. Juni soll nichts mehr an Herwart und Friederike erinnern. Die beiden Stürme vom Oktober 2017 und vom Januar 2018 verursachten im Großharthauer Schlosspark enorme Schäden. Herwart tobte just an dem Wochenende, als der Großharthauer „Herbstzauber“, die Oktober-Auflage der Verkaufsmesse, stattfand. Wegen des Sturmes musste der Veranstalter den dritten und letzten Messetag sogar absagen.

Nun wird das Sturmholz aufgearbeitet. Auch das Dach des Toilettenhäuschens im Park wurde damals durch einen herabgebrochenen Ast beschädigt. Die Gemeinde plant die Reparatur. „Wir warten noch auf ein Gutachten, auf deren Grundlage die Versicherung den Schaden regulieren kann“, sagte Bürgermeister Jens Krauße (SPD) jetzt auf Anfrage der SZ.

Als ob Sturmtief Herwart Ende Oktober nicht gereicht hätte, hinterließ im Januar auch Friederike ihre Spuren im Park. Mehr als 30 Bäume brachen um oder wurden entwurzelt, in der Mehrzahl Fichten und Blaufichten. Betroffen ist diesmal allerdings nicht der barocke Teil des Parks, sondern der hintere Bereich, wo der Park in die offene Landschaft und letztendlich in den Wald übergeht. Mitarbeiter des Bauhofes beseitigen die Schäden. Die Stämme wird die Gemeinde als Nutzholz verkaufen, sagte der Bürgermeister. Die kleineren Stücke sollen als Brennholz veräußert werden – zu welchem Preis, steht noch nicht fest. Doch Interessenten am Brennholz fragten bereits in der Gemeindeverwaltung an.

Im Unterschied zu den meisten Wäldern in der Region, die nach dem Januar-Orkan zu großen Teilen nicht betreten werden dürfen, ist der Großharthauer Schlosspark nicht gesperrt. Die Wege sind für Spaziergänger frei. Es kann allerdings sein, man hört statt dem mit den längeren Tagen wieder aufkommenden Vogelgezwitscher das Kreischen der Motorsägen. Bis vor Kurzem gab es diesbezüglich drei „Baustellen“ in Großharthau: Im Schlosspark wird aufgeräumt. Die Landestalsperrenverwaltung fällte Bäume und beseitigte Wildwuchs an der Wesenitz. Diese hätten bei Hochwasser zur Gefahr werden können, da sie den Abfluss behinderten. Und ein Landschaftsbauunternehmen verschnitt im Auftrag des Energieversorgers Enso Baumkronen unter Stromleitungen.

