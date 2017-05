Aufräumen im Schlosspark Anwohner greifen zu Rechen und Harke, um das Kleinod für Touristen herzurichten. Zuvor gab es ein Zeichen aus Berlin.

Christa Hoffmann befreit die Rosenrabatten im Seußlitzer Schlosspark von Wildwuchs. Mit ihr waren etwa 20 Freiwillige am Montagnachmittag zur ersten Aufräumaktion gekommen. © Sebastian Schultz

Schubkarre um Schubkarre füllt sich mit Laub, abgeschnittenen Rosenzweigen und Unkraut. Etwa 20 Freiwillige räumen die Wege frei und harken die Erde auf den Beeten. Sie wollen erreichen, dass der barocke Stil des Seußlitzer Schlossparkes wieder erkennbar ist. Und sie wollen auch einen symbolischen Anfang machen.

„Vielen Bürgern geht es genauso wie uns: Sie waren traurig darüber, wie es hier aussieht“, sagt die Chefin des Kleinen Cafés Ingrid Zeidler. Auf einer Versammlung zum Thema Schloss Ende April habe man sich deshalb entschieden, im öffentlich zugänglichen Park Ordnung zu schaffen. Ehrenamtlich. „Damit die Leute, wenn sie hierherkommen, wieder lächeln“, sagt Ingrid Zeidler. Sie verteilte daraufhin Handzettel an die Nachbarn und sprach die Arbeiten mit der Denkmalpflege ab. „Es ist eine Nothilfe“, betont Ingrid Zeidler und hofft doch vor allem, dass es ein Anfang ist. Denn man habe endlich auch wieder Kontakt zu Stephan Braunfels bekommen.

„Es ist eine überraschende Entwicklung. Wir sind optimistisch, dass es jetzt hier vorangeht – auch mit dem Schloss“, sagt auch Katharina Lai, Sachsens ehemalige Weinkönigin, Inhaberin des Weinreiches neben dem Schloss und Vorsitzende des hiesigen Tourismusvereins. Sie hatte nach einer E-Mail an den Architekten Besuch von einem Vertrauten Braunfels bekommen, der ihr das ausdrückliche Okay für die Aktion gab. Denn dass das Areal Privateigentum ist, sei allen bewusst. „Wir leben hier aber auch mit dem Schloss“, sagt Katharina Lai. Sie hofft deshalb, dass nicht nur der Tropfen von ihrem Weinberg – ein Grauburgunder – gut in Berlin ankommt, sondern auch das Zeichen aus Seußlitz. Zumindest wurde bereits vereinbart, dass man in Kontakt bleibt. Und auch die Aufräumaktion soll wohl nicht die Letzte gewesen sein.

„Ich wäre auch dafür, häufiger mit anzupacken. Einfach, weil mir die Region am Herzen liegt. Und was wäre Seußlitz ohne Schloss und Schlosspark“, sagt beispielsweise der Neuseußlitzer Touristenführer Manfred Berke. Dass auch viele andere so denken und mit anpacken und auch das Roß und das Weindomizil die Aktion mit Proviant unterstützen, freut ihn zwar. Sein Optimismus, was die Zukunft des Schlosses betrifft, hält sich dennoch in Grenzen. Und eine Dauerlösung seien die Einsätze sowieso nicht, sagt auch Katharina Lai. Das Problem mit den umgestürzten oder abgestorbenen Bäumen im englischen Teil des Schlossparkes beispielsweise könnten die Freiwilligen sowieso nicht lösen. Da sei der Schlossbesitzer gefragt.

Über dessen künftige Pläne ist derzeit zwar noch nichts bekannt. Das Landratsamt Meißen, das kürzlich ein formales Verfahren mit Auflagen zur Pflege und zum Erhalt des gesamten Denkmals gegen Stefan Braunfels eingeleitet hat, relativierte jedoch die Dringlichkeit. „Das Schloss ist baulich in einem sicheren Zustand. Der Zustand ist natürlich nicht schön, aber das Schloss ist keine Ruine“, erklärte Kreissprecherin Kerstin Thöns.

