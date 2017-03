Aufräumen im Herrenbad Gegenüber vom Bilzbad müssen verlassene und vermüllte Hütten abgerissen werden. Die Stadt will ein neues Konzept für die Wochenendsiedlung entwickeln.

Verlassene und teils vermüllte Badehütten wurden im Herrenbadgelände am Meiereiweg in den letzten Tagen abgerissen.

Auch nicht mehr standfeste Bäume werden beseitigt.

Über weitere unansehnliche ehemalige Badehäuser wollen Verwalter und Stadt noch entscheiden.

Die Männer im Blaumann und mit dem Radlader haben gut zu tun. Fünf Wochenendgrundstücke müssen sie beräumen. Die Hütten, die darauf stehen, sind teils seit Jahren nicht mehr genutzt. Drinnen stapelt sich Müll. Waschbären fanden hier Unterschlupf. „Es wird höchste Zeit, dass wir aufräumen“, sagt Titus Reime, Geschäftsführer des Radebeuler Sportstättenbetriebes Sbf GmbH.

Wo die Handwerker agieren und worüber Reime spricht, ist das Areal des ehemaligen Herrenbades im Bilzbadgelände. Gegenüber vom Badeingang zieht sich das Gebiet zwischen Meiereiweg, Buchholzweg und Amselweg. Direkt am Bad hatte Eduard Bilz das Damenbad angelegt, beides nach seiner Philosophie des gesunden Lebens. Knapp 300 Pächter haben hier eine Parzelle vom Stadtland gemietet. Manche Flächen wurde über die Jahrzehnte zusammengelegt, darauf entstanden teils schmucke Wochenendhäuser. Die Jahrespacht beträgt heute im Schnitt zwischen 260 und 300 Euro, sagt Reime.

Im letzten Jahr wurde das Damenbad, weil direkt an der Sportstätte des Bilzbades dran, der Sbf GmbH als Grundstück zugeordnet. Das Herrenbad-Gelände ist weiter direkt in den Händen der Stadt. Der Sportstättenbetrieb hat es in der Verwaltung. In beiden Arealen gibt es verlassene ungepflegte Grundstücke, Wildwuchs von Büschen, kranke Bäume und teils unzureichende Wege- und Sicherheitsverhältnisse – wie die Zufahrten für die Feuerwehr.

Bis Ende des Jahres 2017 ist deshalb die Sbf GmbH beauftragt, nicht nur verwahrloste Hütten abzureißen und gefährliche Bäume fällen zu lassen, sondern vor allem auch die einzelnen Gebäude und Grundstücke zu begutachten. Da gehe es beispielsweise darum, wie die Strom- und Wasserversorgung angelegt ist, wie die Standfestigkeit des Wochenendhauses ist, ob jemand mehr angebaut hat, als er genehmigt bekam, sagt Titus Reime.

Der Stadt und den Stadträten solle letztlich eine Gesamteinschätzung vorgelegt werden. Ergänzt von Vorschlägen, wie das Areal Herrenbad in den kommenden Jahren überhaupt gestaltet werden könnte. Ob das eine reine Wochenendsiedlung bleibt, die Stadt selbst Flächen bebaut und verpachtet oder ob Teile der Flächen wieder ausschließlich Wald sein werden, das muss am Ende der Stadtrat entscheiden, sagt OB Bert Wendsche (parteilos).

Unter einigen Pächtern, vor allem älteren, sorgt diese noch offene Situation für Unruhe. Manche hätten gerne ihre ausgebauten Wochenendhäuschen verkauft. Doch vorerst – so lange der Stadtrat noch nicht entschieden hat – schließt die Stadt bei Neuverpachtungen nur Verträge über drei Jahre. Da kauft niemand jemanden das Häuschen ab, wenn er, wie beispielsweise Claus Hebestreit, das Grundstück aufgeben will. Mehr noch, Hebestreit macht sich Sorgen, dass er dann, ähnlich wie bei Garagen auf Pachtland, die Abrisskosten tragen muss. Hebestreit, der sogar einen Mieterverein für einen Teil der Datschenbesitzer gegründet hat, ist außerdem erbost über neuerdings in der Nebenkostenabrechnung auftauchende 50 Euro für Hausmeisterarbeiten. Ohne Begründung sei dieser Rechnungsposten aufgeführt.

Sbf-Geschäftsführer Reime sagt auch warum: Auch in den Jahren davor hätten stets vier Personen vom Sportstättenbetrieb zum Beispiel mit dem Rausfahren der Müllcontainerboxen, mit der wöchentlichen Klärgrubenkontrolle, dem Freischneiden an Wegen, dem Wasser anstellen samt Kontrolle gut zu tun gehabt. „Die waren eben immer da und die Leistung wurde für selbstverständlich genommen“, so Reime. Jetzt, wo wir Arbeiten für Damenbad und Herrenbad stundengenau abrechnen, sind dafür auch die Kosten klar aufgeschlüsselt. Und werden den Pächtern anteilig in Rechnung gestellt.

Claus Hebestreit sei, wie es in seiner Nebenkostenabrechnung auch angeboten werde, in die Geschäftsstelle der Sbf GmbH eingeladen, um sich die dokumentierten Leistungen anschauen zu können. „Ansonsten bezahlen das nämlich alle Radebeuler über ihre Abgaben mit“, so Reime. Was ungerecht sei.

