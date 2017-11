Aufräumen an der Schweizermühle Nach der ersten Saison ziehen die Investoren ein positives Fazit und stellen weitere Pläne vor.

Auf der Brache des ehemaligen Kurgeländes Schweizermühle lässt der neue Eigentümer Trümmer beräumen. Die alte Werkstatt hinten im Bild ganz rechts soll nächstes Jahr zu zwei Ferienwohnungen ausgebaut werden. © Norbert Millauer

Rosenthal-Bielatal. Es ist eine Mammut-Aufgabe, die das Unternehmer-Ehepaar Kerstin und Tom Letz freiwillig auf sich genommen hat. Das war beiden bewusst. „Und es hat sich bewahrheitet“, sagt Tom Letz. Seit Anfang des Jahres sind sie Eigentümer der Schweizermühle im Bielatal. Nach dem Einsturz des früheren Kurhauses war die Immobilie einer der größten Schandflecke in der Gemeinde. Das zu ändern, ist das große Ziel des Paares. Dabei kommen die zwei immer mehr Schritte voran.

Gegenwärtig lassen sie die Fläche direkt an der Straße beräumen. Zwei Bagger schieben Trümmer zusammen. So werden erstmals seit gefühlten Jahrzehnten wieder die Trockenmauern sichtbar. „Die setzen wir auch gleich instand“, sagt Tom Letz. Da steckt allerdings noch etwas Arbeit drin. Mit der Beräumung der Fläche an der Straße wollen sie schon nächste Woche fertig sein, pünktlich zum geplanten Lichteln. Später könne sie als kleiner Festplatz dienen oder als Ergänzung, wenn der kostenpflichtige Wanderparkplatz zu Stoßzeiten mal nicht ausreichen sollte.

Die Ruine oberhalb der Trockenmauer bleibt aber stehen. Dort sind im nächsten Jahr Bauarbeiten geplant. In der alten Werkstatt werden zwei Ferienwohnungen eingerichtet. Um sich das vorzustellen, braucht es derzeit noch etwas Fantasie. Den Bereich wollen die Eigentümer dann Kastanienhof nennen, wegen der zwei alten Bäume vor der Werkstatt. Bekannte hatten ihnen Bilder aus den 1920er-Jahren gezeigt, auf denen die Bäume – damals noch drei – ganz jung sind. Die beiden noch stehenden Kastanien sollen auf jeden Fall erhalten werden. „Die sind doch inzwischen fast hundert Jahre alt. Wir bringen sie wieder in Form, dann sieht das hier alles viel schöner aus“, kommt Tom Letz ins Schwärmen.

Caravanplatz fehlt

Noch nicht ganz so gut angenommen wurden die Veranstaltungen im Sommer im kleinen Saal im Badehaus. Vielleicht waren es zu viele Termine, mutmaßt das Paar. Dosiert soll es weiterhin Veranstaltungen geben. Am 9. Dezember haben sie ein Puppenspiel und weihnachtliches Basteln organisiert. Das Badehaus soll auf jeden Fall Erlebnischarakter behalten. So ein Angebot sei nachgefragt. Interessierte Partner hätten sich schon gemeldet. Zuvor muss das Gebäude aber weiter saniert werden. Im nächsten Jahr sind Dacharbeiten geplant. „Je mehr Zeit wir uns nehmen, desto klarer wird auch, was genau hier gebraucht wird“, sagt Tom Letz.

Verkauft haben sie allerdings das angrenzende und leerstehende Bettenhaus. Das hat Gemeinderat Thomas Winkler übernommen. Für den großen Schuttberg gibt es auch eine Idee. Über das Revitalisierungsprogramm von Brachflächen soll eine Finanzierung gezimmert werden, die es am Ende möglich machen soll, einen Caravanplatz an der Stelle zu errichten. Dass dafür Bedarf besteht, wurde ihnen in der Arbeitsgruppe bestätigt, die das Tourismuskonzept für die Gemeinde erarbeitet. Vielleicht findet sich auch dafür ein Partner …

