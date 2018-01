Aufräumarbeiten brauchen ein Jahr Die Straßen in der Gohrischheide sind wieder frei von umgeknickten Bäumen – in den Wäldern aber beginnt man jetzt erst damit, die Sturmschäden zu sichten.

„Die Schäden zu beseitigen und aufzuarbeiten, wird sicher ein Jahr dauern“, schätzt Revierförster Stefan Müller ein, „wir können ja nicht einfach mit dem Harvester ins Naturschutzgebiet rein.“ © Archiv/Eric Weser

Zeithain. Orkantief Friederike hat den Jahresplan komplett über den Haufen gefegt, sagt Revierförster Stefan Müller. Er ist für 3100 Hektar Naturschutzgebiet, vor allem in der Gohrischheide, zuständig – in der der Sturm am vorigen Donnerstag schwer gewütet hat. Die Höhe der Schäden sei derzeit allerdings noch nicht abschätzbar. „Ich konnte erst ein bis zwei Drittel der Fläche überhaupt sichten“, sagt Stefan Müller mit Blick auf die vielen unpassierbaren Wege. Erste Priorität habe dem Freiräumen der Straße wie der S 98 zwischen Lichtensee und Nieska gegolten, nun müsse man die restlichen Schäden erfassen.

„Die Schäden zu beseitigen und aufzuarbeiten, wird sicher ein Jahr dauern“, schätzt der Revierförster ein, „wir können ja nicht einfach mit dem Harvester ins Naturschutzgebiet rein.“ Vielmehr seien im Vorfeld genaue Pläne zu erarbeiten und Absprachen mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst und dem Umweltamt zu treffen. Trotz des großen Aufwandes soll eine Vielzahl an Totholz aus der Gohrischheide herausgeholt und letztlich verkauft werden. Lediglich in der Sonderschutzzone, in die nicht mal der Förster rein darf, und in besonderen Biotopen blieben eben auch die Sturmschäden einfach liegen.

Weil noch immer entwurzelte Bäume oder angebrochene Äste umstürzen oder herabfallen können, wird derzeit in ganz Sachsen vor dem Betreten der Wälder gewarnt. „In den Wäldern besteht gegenwärtig Lebensgefahr!“, heißt es vom Umweltminister Thomas Schmidt (CDU). Eine ähnliche Warnung kommt auch von der Unteren Forstbehörde des Landratsamtes – allerdings keine Allgemeinverfügung, wie zum Beispiel in Dresden. „Im Westen des Landkreises hat der Wald kaum Schaden genommen. Es wäre also ungerecht, die Gesamtflächen zu sperren“, heißt es in einer Mitteilung. (SZ/ste)

