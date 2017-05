Aufräumaktion in Weißwasser erfolgreich 16 Freiwillige, darunter OB Torsten Pötzsch, hatten sich zu dem Subbotnik eingefunden.

Archivfoto: Einweihung der ersten Schmetterlingswiese im Landkreis durch den Vorsitzenden des Naturschutzbundes Regionalgruppe Weißwasser, Christian Hoffmann, und Oberbürgermeister Thorsten Pötzsch an der Grünfläche Sachsendamm/Jacobistraße. © Joachim Rehle

Weißwasser. Das große Saubermachen an der Schmetterlingswiese in der Hermann-Moritz-Jakobi-Straße, zwischen Kaufland und der Kneipe Quetsche, am Sonntag förderte Dutzende Flaschen, jede Menge Papier, aber auch anderen Unrat zutage. Trotz des durchwachsenen Wetters hatten sich 16 Freiwillige, darunter OB Torsten Pötzsch, zu dem Subbotnik eingefunden. Es ist bereits der zweite der Bürgerinitiative Aktion Weißwasser in diesem Jahr. Ein erster hatte den Braunsteich als Schwerpunkt. Frühere Einsätze galten dem Blauteich, der ehemaligen Latina gegenüber der Kita Ulja und dem Boulevard.

Motor und Initiator der Aktion Weißwasser ist Robert Ehmann. Seine Bürgerinitiative wird mittlerweile über die Maßnahme „Ort schafft“ im Rahmen des Projekts „Kleinstadt macht Leute, Leute machen Kleinstadt“ gefördert. Das Geld kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Über „Ort schafft“ werden insgesamt sieben Kleinprojekte in Weißwasser unterstützt. (SZ/sdt)

