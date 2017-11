Aufnahmestopp in Pflegeheimen Der Grund dafür sei fehlendes Personal gewesen, schreibt die Leipziger Volkszeitung.

Füttern, waschen und immer ein offenes Ohr haben: Altenpfleger kümmern sich im Schichtdienst rund um die Uhr um die Senioren. Doch es mangelt an Fachpersonal in der Pflegebranche. © Patrick Pleul / dpa

Zwei Pflegeheimen im Kreis Meißen ist es seit 2013 untersagt worden, weitere Einwohner aufzunehmen. Darüber berichtet die Leipziger Volkszeitung (LVZ) in ihrer Wochenendausgabe. Der Grund dafür sei fehlendes Personal gewesen.

Wie die Tageszeitung weiter schreibt, mussten in Sachsen laut Nicole Sohr, Fachdienstleiterin beim zuständigen Kommunalen Sozialverband Sachsen, seit Anfang 2013 keine Pflegeheime wegen Personalmangels durch den Fachdienst Heimaufsicht geschlossen werden. Allerdings gebe es aktuell drei kritische Fälle, bei denen die Anordnung eines Aufnahmestopps geprüft wird. „Dies betrifft eine Gesamtkapazität von 416 Betten“, so Sohr. Es handele sich hierbei nicht um eine Schließung oder Stilllegung, sondern um eine „Teilschließung“, so die LVZ. (SZ/pa)

