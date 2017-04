Aufnahme-Stopp verschärft Die Kitas in Pulsnitz sind proppenvoll. Die Stadt reagiert.

Über 170 Mädchen und Jungen spielen und lernen derzeit in der Pulsnitzer Kita Kunterbunt, so viele wie seit Langem nicht mehr. © Matthias Schumann

Es wird immer enger in den Pulsnitzer Kindertagesstätten. Während sich die Mädchen und Jungen im Garten der städtischen Kita Kunterbunt tummeln, sagt Leiterin Birgit Wendt, dass seit Langem erstmals wieder über 170 Kinder in der Einrichtung sind. Maximal 179 kann sie aufnehmen. Zum Schuljahresbeginn sei die Einrichtung dann voraussichtlich proppenvoll. Der Kindersegen ist natürlich schön. Stellt die Stadt aber vor schwierige Entscheidungen. Die traf der Rat am Montag.

„Wir stoßen an unsere Kapazitätsgrenze“, erklärt Kämmerin Karin Füssel. Über 730 Plätze verfüge die Stadt insgesamt, den neuen Anbau an die Kita Oberlichtenau schon mitgerechnet. Der wird Ende Juni eröffnet. Die Stadt müsse jetzt vorausschauend planen. Mit dem kommenden Schuljahresbeginn seien noch alle Kinder unterzubringen. Spätestens 2018 werde es dann aber richtig schwierig. In Pulsnitz Stadt würden dann zum Beispiel zehn Hortplätze fehlen. Man dürfe bei der Planung nicht nur nach der Gesamtzahl schauen, sondern müsse jede Einrichtung für sich betrachten, sagt die Kämmerin. In Oberlichtenau zum Beispiel gebe es genug Hortplätze.

Zahl der Geburten gestiegen

Ursache für die angespannte Situation in Pulsnitz sei auch, dass eine Kita Hort- zu Kindergartenplätzen umfunktioniert habe.

Aber auch dort kann es jetzt schon eng werden. Erst kürzlich habe die Kämmerin eine Rückkehrer-Familie vertrösten müssen, die ihr Kind ab Mai anmelden wollte: „Dabei wollen wir gern, dass Pulsnitzer in ihre Heimat zurückkehren“, so Karin Füssel. Dass die Geburten steigen und dass sich Zuzügler in Pulsnitz niederlassen. Tatsächlich ist die Geburtenzahl von 2015 (65 Geburten) auf 2016 mit 80 Geburten deutlich gestiegen. Es könne aber niemand sagen, ob der Trend anhält. Auch Zuzügler locke es derzeit verstärkt in die Stadt.

Eine Investition in weitere neue Plätze schließt die Stadt derzeit aus. Kämmerin Karin Füssel begründete das auch mit unsicheren Geburten-Prognosen. Außerdem könne es sich die Stadt derzeit nicht leisten. Am Ende baue Pulsnitz ja für andere Gemeinden. Denn: 56 Kinder kommen derzeit aus Nachbarkommunen. Umgekehrt sind es nur zwölf bis 15 Pulsnitzer, die auswärts betreut werden. Die Stadt spricht von einem Missverhältnis.

Alle auswärtigen Kinder, die jetzt einen Platz haben, sollen bleiben. Aber die Stadt wolle den Anteil langsam reduzieren, um Spielraum für den Bedarf der Pulsnitzer Eltern zu schaffen. So will die Stadt die Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden weiter einschränken. Den Aufnahmestopp für auswärtige Kinder hatte die Stadt bereits eingeführt. Der wurde nun bis 2020 verlängert.

Ausnahmen verschärft

Neu ist: Die Stadt verschärft zugleich die Ausnahmen von der Regel. Sie werden weitgehend abgeschafft. In Einzelfällen soll die Stadtverwaltung entscheiden. In einem Punkt wurde der Beschluss noch leicht abgemildert. Es betrifft jene Fälle, in denen bereits ältere Geschwisterkinder eine Pulsnitzer Einrichtung besuchen. Dann könne der jüngere Nachwuchs aufgenommen werden, aber mit einer Ausstiegsklausel verbunden. Falls in der Stadt dringend Plätze benötigt würden, dann müsse mit der Kündigung des Kitaplatzes gerechnet werden.

Das klingt alles hart. Aber der Stadt sitzt der Gesetzgeber im Nacken. Der hat den Rechtsanspruch auf Kita- und Krippenplätze beschlossen. Den müsse die Stadt für die Pulsnitzer Kinder garantieren. Das jüngste Urteil aus Leipzig zur Kitabetreuung habe den Druck auf die Kommunen noch verstärkt. Danach haften Städte für den Verdienstausfall der Eltern, wenn kein Kita-Platz zur Verfügung steht. Auch im Hort sei eine bedarfsgerechte Betreuung zu sichern. Erschwerend wirke sich eine Vereinbarung mit den Helios Kliniken im Ort aus. In bestimmten Fällen dürfen Mütter ihre Kinder beim Klinikaufenthalt dabei haben. Dann sichert die Stadt bei Bedarf die Kita-Betreuung zu. Vielleicht lasse sich aber darüber reden, dass die Klinik in eine eigene Betreuung investiert, so die Anregung aus dem Stadtrat.

Pulsnitz ist freilich kein Einzelfall. Auch in den Großröhrsdorfer Kitas seien die Plätze knapp, so Stadtsprecherin Anja Kurze. Ein Aufnahmestopp ortsfremder Kinder sei jedoch nicht geplant. Es werden zunächst bei der Vergabe der Kita-Plätze Großröhrsdorfer Kinder bevorzugt. Die wenigen darüber hinaus freien Plätze können dann an auswärtige Kinder vergeben werden. Außerdem plant ein privater Investor eine neue Kita im künftigen „Domizil Alte Weberei“. Das Konzept für den Umbau einer ehemaligen Fabrik verknüpft Wohnen und Arbeiten – Kinderbetreuung inklusive. Der Bedarf ist vorhanden.

