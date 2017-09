Aufmischer aus dem Norden Malermeister Tino Chrupalla (AfD) ist auf dem Weg zum Berufspolitiker. Brüssel ist ihm zu fern, Verbrechen zu nah.

Heimatverbunden: Tino Chrupalla in seinem Garten in Gablenz bei Bad Muskau. Hier findet er Ruhe im Wahlkampf. © Joachim Rehle

Die Sonne scheint auf die Terrasse, der große Garten hinter dem stattlichen Einfamilienhaus reicht weit hinunter bis zum Waldrand. Ein paar bunte Spielgeräte heben sich vom dunklen Grün der Fichten ab. So geht Heimat – Tino Chrupallas Heimat. Das großzügige Einfamilienhaus steht in Gablenz zwischen Weißwasser und Bad Muskau. Das Grundstück in der Waldsiedlung gehört schon seit Jahrzehnten der Familie seiner Frau. Er selbst ist wenige Kilometer südlich von hier in Krauschwitz aufgewachsen.

Tino Chrupalla hat kaum Zeit, die Ruhe zu genießen. Es ist ein sonniger Vormittag, und er hat noch viel vor. Gleich muss er wieder auf eine Baustelle. Der Malermeister hat mit seiner Sechs-Mann-Firma gut zu tun. Politik ist eigentlich erst am Nachmittag dran. Aber im Wahlkampf ticken die Uhren sowieso anders. Und der 41-Jährige hat eine gute Motivation, sich richtig ins Zeug zu legen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ab Oktober Berufspolitiker sein wird, ist groß. Denn auf der Landesliste der „Alternative für Deutschland“ (AfD) steht er auf dem fünften Platz. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der sächsische Landesverband über die Summe der Zweitstimmen mindestens so viele Abgeordnete in den nächsten Deutschen Bundestag schicken kann, dass Chrupalla die Maler-Latzhose gegen einen Abgeordneten-Anzug tauschen wird.

Aber der Handwerksmeister aus Gablenz ist ehrgeizig. Er tritt auch als Direktkandidat im Landkreis Görlitz an und will den Platzhirsch von der CDU, Michael Kretschmer, zum Schwitzen bringen.

Für Tino Chrupalla ist die Politik noch ein ziemlich neues Abenteuer. Bis vor zwei Jahren hat er sich politisch kaum eingemischt, hat allenfalls in Krauschwitz und Gablenz ein bisschen die Kommunalpolitik verfolgt. Andererseits bekommt er als Unternehmer ziemlich intensiv die Folgen von Politik mit: Umweltgesetze, Steuern, Arbeitsschutz, Kündigungsschutz, Mindestlohn ... „In den letzten Jahren hat mich da einiges gestört.“

Als Unternehmer hat sich Tino Chrupalla in den bislang 15 Jahren seiner Selbstständigkeit allerdings gut behauptet. Auch mit sehr prominenten Aufgaben. So hat er bei der Sanierung der Innenräume des Pückler-Schlosses in Bad Muskau mit seiner Firma 80 Prozent der Malerarbeiten geleistet, sagt Chrupalla. Auch die Kirche in seinem Heimatort Krauschwitz hat er mit restauriert. „Ich freue mich, wenn ich bleibende Werte schaffen kann“, sagt Tino Chrupalla.

Dennoch macht er sich „Sorgen um die Zukunft meiner Kinder“. Das beginnt mit der Furcht vor Verbrechen. Er, der 1975 Geborene, habe eine „tolle Kindheit in der DDR“ gehabt, „schön und sicher“. „Und meine Eltern mussten sich nie sorgen, wo ich spielen gehe.“ Das sei heute anders, sagt er, ohne das auszuschmücken. Aber er sagt, dass Grenzkontrollen das Leben entlang der Neiße sicherer machen würden. „In Dänemark funktioniert das ja auch. Und das war einmal ein sehr liberales Land.“ Auch wer nicht bestohlen wird, sei ein Opfer der zunehmenden Kriminalität. „Nirgendwo in Deutschland ist die Auto-Versicherung so teuer wie im Raum Weißwasser.“

Als die AfD vor viereinhalb Jahren gegründet wurde, blieb Tino Chrupalla noch eine Weile in der Beobachterrolle. Aber immerhin: Da war nun eine Partei, die Meinungen äußerte, die ihm nahe kamen. Zum Beispiel die Skepsis gegenüber der Europäischen Union. „Brüssel ist doch kein demokratisches Konstrukt“, sagt Chrupalla und meint damit das Gefüge aus EU-Kommission und EU-Parlament. Dann, vor knapp drei Jahren, wurde „Pegida“ ins Leben gerufen. „Ich war oft dabei“, sagt Tino Chrupalla. Denn vieles erinnere ihn schon an die DDR. „Ich habe das Gefühl, dass uns schon wieder der Mund verboten werden soll.“

Irgendwann, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor zwei Jahren, reizte es ihn dann doch, selbst in die Politik einzugreifen. „Ich will sehen, wie das politische System funktioniert“, sagt Chrupalla, der meist schnell und bestimmt spricht. Mit dieser selbstbewussten Neugier bereitet er seit Monaten seine zweite Karriere vor.

Seine bisherige berufliche Laufbahn folgte zunächst eher einem Zufall. Unmittelbar nach der Wende „war die Auswahl nicht so groß“. Also entschied er sich für eine Maler-Ausbildung, denn wenn etwas gebraucht wurde, dann frische Farbe für graue Fassaden. Tino Chrupalla ist aber nicht gerne einer von vielen. Er ist ehrgeizig und fleißig. So machte er, auf eigene Kosten, wie er betont, seine Meister-Ausbildung und hat sich auch in den vergangenen 15 Jahren immer weitergebildet.

Nun also seit zwei Jahren das Lerngebiet Politik. Als er in die AfD eingetreten ist, gab es die Partei im Norden des Landkreises praktisch nicht. Vor allem im Raum Löbau-Zittau waren die Wähler-Hochburgen und die größten Mitgliederzahlen. Tino Chrupalla mischte die politische Landschaft im Raum Weißwasser kräftig auf und überzeugte zwei Dutzend Menschen, sich der AfD anzuschließen. Diese „Hausmacht“ war es dann auch, die ihm in Kampfabstimmungen sowohl die Direktkandidatur als auch wenig später den Vorsitz des AfD-Kreisverbandes erobern ließ.

Mittlerweile kennt Chrupalla den Landkreis gut. 40 Wahlkampftermine absolviert er zwischen Zittau und Weißwasser bis zur Entscheidung am 24. September. Dieser Einsatz bringt ihm politisch viele Punkte. Aber privat ist er doch belastend. Dazu gehören auch Anfeindungen. Kürzlich schmierten Unbekannte mit schwarzer Farbe das Wort „Nazi“ an die Gartenmauer seines Privatgrundstückes.

Die beiden älteren Kinder, 14 und 17 Jahre alt, „sind zwar froh, wenn die Eltern aus dem Haus sind“. Aber der vierjährige Nachzügler vermisse ihn dann doch oft – und umgekehrt. Das wird nicht unbedingt einfacher, sollte er ab Oktober Abgeordneter in Berlin sein. „Aber die Zeit für meine Familie muss ich mir einfach nehmen.“

