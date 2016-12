Aufmerksame Nachbarn sind der beste Schutz Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Dresden steigt. Die Aufklärungsquote der Kripo liegt über dem Durchschnitt.

Geld und Schmuck hatten zwei Männer abends aus einem Haus in Kleinzschachwitz gestohlen, ehe sie von der Polizei gefasst wurden. Sie hatten am Samstag vergangener Woche die Balkontür im ersten Stock eines Einfamilienhauses am Euryantheweg aufgebrochen und das ganze Haus durchsucht. Glück für die Polizei: Einer aufmerksamen Frau war Licht in dem Haus aufgefallen. Sie wusste, dass ihre Nachbarn verreist waren, und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden einen Täter noch in dem Haus, er hatte sich im Dachboden versteckt. Sein Komplize wurde ein paar Querstraßen weiter gefasst. Die beiden 23 und 29 Jahre alten Georgier sitzen nun in Untersuchungshaft.

Für Jürgen Leistner, den Leiter des zuständigen Einbruchkommissariats der Dresdner Polizei, war das ein „glücklicher Tag“. Schon seit November häufen sich Einbrüche im Bereich Laubegast. Anhand von Spuren und Begehungsweise geht er von einer Serie von inzwischen etwa 20 Einbrüchen und versuchten Taten aus. Jetzt gibt es zwei Verdächtige, von denen sich die Beamten weitere Informationen und Ermittlungsansätze versprechen können. Leistner: „Wir prüfen die Zusammenhänge.“

Hinter solchen Serien stecken oft ausländische Banden. „Reisende Tätergruppe Eigentum“ oder kurz „RTE“ nennt die Polizei sie im Kriminalisten-Deutsch. Mobil, professionell, arbeitsteilig, oft osteuropäisch. Lohnende Ziele werden zuvor ausgespäht, weitere Komplizen sichern den Tatort ab. Wie hoch der Anteil solcher RTE-Fälle an Wohnungseinbrüchen in Dresden ist, lässt sich kaum beantworten. Seit Oktober etwa steht eine mutmaßliche Einbrecherbande – auch sechs Georgier – vor dem Landgericht Dresden. Leistners Ermittler haben sie überführt und machen sie für etwa 40 Einbrüche in Dresden und Umgebung verantwortlich. Doch längst nicht alle Taten lassen sich so nachweisen, dass es für eine Verurteilung ausreicht. Angeklagt wurden daher nur sieben Einbrüche.

Den Richtern kommt es meist auf eine Tat mehr oder weniger nicht an. Wohnungseinbrüche werden ohnehin härter bestraft als etwa Einbrüche in Büros oder Keller, weil die Täter tief in die Privatsphäre ihrer Opfer eindringen. Damit beeinträchtigen sie das Sicherheitsgefühl von Menschen empfindlich. „Nicht wenige Geschädigte ziehen nach einem Einbruch aus, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen“, sagt Leistner. Er kennt sogar den Fall eines Mannes, bei dem nach seinem Umzug erneut eingebrochen wurde. „Er hat das aber gut verarbeitet“, sagt der Kommissar, der schon 20 Jahre Einbrecher jagt.

2015 wurden 645 Wohnungseinbrüche beziehungsweise Versuche in Dresden bekannt. 102 Verdächtige ermittelte die Polizei, 82 davon sind Deutsche. Die Aufklärungsquote beträgt 18 Prozent – kein toller Wert, aber besser als der Bundesdurchschnitt (16 Prozent). In diesem Jahr ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, sagt Thomas Geithner, Sprecher der Dresdner Polizei. Leipzig etwa, als vergleichbare Großstadt, hat weit größere Probleme mit Wohnungseinbrüchen. 1 297 wurden 2015 registriert – das sind doppelt so viele.

Großstädte wie München, Köln oder Hamburg haben schlimmere Zahlen – bis zu zehnmal mehr Taten und eine Aufklärungsquote von manchmal weniger als zehn Prozent. In München etwa arbeitet die Kripo bereits mit einer Software, in der alle Einbrüche erfasst werden. Der Computer warnt dann, in welchen Stadtteilen neue Taten zu erwarten sind. Dort versuchen die Beamten die Präsenz präventiv zu erhöhen oder in zivil nach den Ganoven zu suchen. „Precobs“ nennt sich diese Prognose-Software. Früher oder später wird auch die sächsische Polizei ein solches System anschaffen. „Die Untersuchungen dazu laufen noch“, sagt Jan Meinel, Sprecher des sächsischen Innenministeriums. Im März/April kommenden Jahres könnte eine Entscheidung fallen. Meinel sagt, speziell bei Wohnungseinbruchsdiebstählen sei nachgewiesen, dass nach einer Tat ein erhöhtes Risiko für weitere Brüche in der näheren Umgebung besteht.

Die Dresdner Polizei wertet solche Entwicklungen von Hand aus. Bei Hinweisen auf reisende Tätergruppen informieren sie das Landeskriminalamt, das im Kontakt mit dem Bundeskriminalamt steht. Im Idealfall lässt sich der Spur der Täter folgen. Das war etwa bei der Ermittlung der sechs Angeklagten von Vorteil, die gerade vor dem Landgericht stehen. Nachdem einem Zeugen ein verdächtiges Auto in Weinböhla aufgefallen war, meldete er das Kennzeichen der Polizei, als er von dem Einbruch erfuhr. „24 Stunden, nachdem der VW in der Fahndung war, wurde er in Nordrhein-Westfalen kontrolliert“, sagt Leistner. So seien die Verdächtigen ins Visier der Ermittler geraten.

Neben Banden gibt es vor allem zwei weitere Tätertypen. Menschen, die unter Suchtzwang stehen, oft Drogen- oder Spielsüchtige, und schnell zu Wertsachen kommen müssen auf der einen Seite – und Spontantäter auf der anderen: Die nutzen eine günstige Gelegenheit wie ein offenes Fenster aus und steigen ein. Leistner rät, es den Einbrechern möglichst schwer zu machen, schnell ein Fenster oder eine Tür aufhebeln zu können. Solche Sicherungen seien für wenig Geld zu haben. Für die Ermittler ist etwas anderes wichtig: aufmerksame Bürger, die bei einem Verdacht schnell die Polizei anrufen. Einbrecher schnappt man am besten auf frischer Tat.

