Aufmerksame Bürger

Garagen aufgebrochen

Steinigtwolmsdorf. Mehrere Garagen sind in den letzten Tagen in Steinigtwolmsdorf aufgebrochen worden. Ein Mann hat der Polizei angezeigt, dass aus seiner Garage am Hohwaldweg ein Satz Sommerreifen im Wert von 600 Euro gestohlen worden ist. In der Garage nebenan hatten die Täter einen Ford durchsucht, jedoch offenbar nicht Brauchbares gefundnen. Eine Frau, die von den Einbrüchen erfahren hatte, kontrolliert die Garage auf ihrem Grundstück und entdeckte ein aufgebrochenes Vorhängeschloss. Jedoch fehlte auch hier nichts. Die Polizei ermittelt – auch, ob diese Taten zu der gegenwärtigen Einbruchsserie gehören.