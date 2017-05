Auflösung nach 20 Jahren Der Verein hat nur noch 13 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 82 Jahren. Früher war das anders.

Rosemarie Goldbach ist seit dem Jahr 2013 Vorsitzende des Zschaitzer Seniorenvereins. Der wird jetzt aufgelöst. © DA-Archiv

Die Mitglieder des Zschaitzer Seniorenvereins haben beschlossen, den Verein aufzulösen. In der vergangenen Woche traf man sich zur Abstimmung zum letzten Mal in der Gaststätte „Zum Stausee“, die seit 20 Jahren Vereinsdomizil war. „Es ist sehr schade, aber wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Zurzeit sind wir 13 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 82 Jahren“, so die bisherige Vereinsvorsitzende Rosemarie Goldbach. Nachrücker gebe es keine mehr. Meist waren es Frauen, die sich einmal im Monat getroffen haben. „Die Jüngeren sind im Frauenverein aktiv und bleiben es, auch wenn sie älter sind“, so Rosemarie Goldbach. Diese Entscheidung kann sie verstehen. Und ohne Nachfolger habe es wenig Sinn, den Seniorenverein aufrecht zu erhalten. Hinzu kam, dass der Gemeindebus, mit dem die Senioren zu den Veranstaltungen gebracht und wieder abgeholt wurden, für längere Zeit kaputt war. „Ina Plato vom Autohaus Ehrlich hat uns manchmal geholfen“, so die ehemalige Vereinsvorsitzende. Doch immer sei das nicht möglich gewesen.

Man habe schon längere Zeit über die Auflösung des Vereins nachgedacht. Weil im vergangenen Jahr der 20. Jahrestag der Gründung anstand, wurde das Vorhaben auf dieses Jahr verschoben. „Doch so einfach geht es nicht, einen Verein aufzulösen. Das ist mit viel Bürokratie verbunden, obwohl wir keine Werte besitzen“, sagte Rosemarie Goldbach. Unterstützung bekomme sie für die sogenannte Liquidation von der Gemeinde. 15 Jahre war Rosmarie Goldbach selbst im Verein. Sie arbeitete erst als stellvertretende Vorsitzende und übernahm 2013 das Amt der Vereinschefin. In dieser Zeit habe sich einiges geändert, so Rosemarie Goldbach. Die Mitglieder sind mit dem Verein älter und die Anzahl der Mitglieder geringer geworden.

„Wir waren eine schöne Gemeinschaft. Das Angebot der Veranstaltungen war vielfältig. Zu den festen Angeboten gehörten das Frühlings-, das Sommer- und das Herbstfest sowie die Weihnachtsfeier. Außerdem standen jedes Jahr zwei Ausfahrten an“, so Rosemarie Goldbach. In diesem Jahr waren die Senioren im Erzgebirge. Rosemarie Goldbach kann sich vorstellen, zumindest die Ausfahrten für die Zschaitzer Senioren weiter zu organisieren.

Im Herbst 1995 hatte der damalige Bürgermeister Horst Saupe zu einem Rentnertreff eingeladen. 43 Senioren nahmen die Einladung an und beschlossen, einen Verein zu gründen. Der wurde 1996 ins Vereinsregister eingetragen. Dem Seniorenverein schlossen sich auch die 104 Mitglieder der Ortsgruppe der Volkssolidarität Ottewig an. Vorsitzende war bis zum Jahr 2006 Erika Winkler. Bis Mai 2012 war Monika Dietrich die Chefin des Seniorenvereins.

