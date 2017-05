Aufkleber mit Rasierklingen bestückt Beim Ankleben von Merkel-kritischen Plakaten wurden gefährliche Verletzungsfallen angebracht.

Die Aufkleber sind an den Rändern mit Rasierklingen bestückt. © privat

Die Polizei warnt vor Aufklebern, die Unbekannte mit Rasierklingen bestückt haben. Am Samstagmorgen hatte sich ein 28 Jahre alter Mann verletzt, als er einen Aufkleber „Merkel muss weg“ von einer Laterne entfernen wollte. Nach dem DA vorliegenden Informationen war noch ein zweiter präparierter Aufkleber an einem Laternenpfahl am Fußweg neben dem Klinikum entdeckt worden.

Der Verein Treibhaus hatte bei Facebook am Wochenende schon vor der Gefahr gewarnt. Die Polizei informierte auch das Ordnungsamt der Stadt, dass die Warnung gleich ans Baubetriebsamt weitergab. Die Mitarbeiter des Bauhofes beseitigen routinemäßig solche Aufkleber, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. „Wer macht so etwas? Daran können sich auch Kinder ernsthaft verletzen.“

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Sie sucht Zeugen die Personen beim Anbringen der Auskleber beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter Telefon 03431 6590 im Polizeirevier Döbeln entgegengenommen. (DA)

