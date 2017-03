Aufklärer traf Reformator Die 51. Lessing-Tage waren ein Erfolg. Davon ist Museumschefin Dr. Sylke Kaufmann überzeugt. Und ganz zu Ende sind sie ja noch immer nicht ...

Noch bis 23. Juli ist die Sonderausstellung „Luther, Lessing und die Reformation in der Oberlausitz“ im Kamenzer Malzhaus zu sehen. Sie zeigt auch einen ganz frühen Druck der Luther-Thesen zum Ablass von 1517 aus der Kamenzer Ratsbibliothek. © Matthias Schumann

Das Ende der 51. Lessing-Tage war kein abruptes. Zwar hatte es Anfang März als letzte offizielle Veranstaltung ein Gastspiel des N.N. Theaters der Neuen Volksbühne Köln im Kamenzer Stadttheater gegeben, aber kurz davor war im Malzhaus eine interessante Ausstellung eröffnet worden, die ja noch bis in den Sommer hinein zu sehen sein wird. Sie war und ist dem Thema der 2017er-Bienale zwischen Geburts- und Todestag unseres Aufklärers und großen Sohnes der Stadt gewidmet: „Luther, Lessing und die Reformation in der Oberlausitz.“ Die allgemeine Frage ist, ob die Grundidee der Lessing-Tage aufgegangen ist. Das kann Sylke Kaufmann, Leiterin des Lessing-Museums, nur bejahen: „Die gute Resonanz auf die meisten unserer Veranstaltungen hat gezeigt, dass wir im Jubiläumsjahr der Reformation den Nerv getroffen haben.“

Vor allem die Vortragsreihe im Röhrmeisterhaus sei ein Erfolg gewesen, so Dr. Kaufmann. „Wir hatten renommierte Referenten verpflichtet, die auf große Resonanz gestoßen sind. Das hat uns sehr gefreut.“ Vor allem hier sei der besondere Einfluss Luthers und der Reformation auf die Gedankenwelt der Aufklärung herausgearbeitet worden. „Lessing ist in einem lutherisch geprägten Elternhaus aufgewachsen. Und gleichermaßen in einer Region, die auf einzigartige Weise die Bikonfessionalität gelebt hat.“ Dies habe auch eine religiöse Toleranz mit sich gebracht, die man im 18. Jahrhundert sonst kaum vorfand. Das habe die Gedankenwelt Lessings bis hin zur Ringparabel sicher beeinflusst. Wobei die Veranstaltungen während der Lessing-Tage schon deutlich gemacht hätten, dass das Lutherbild Lessings durchaus ambivalent gewesen sei. Beide waren Kinder ihrer Zeit.

„Ein wichtiger Ansatz unserer Veranstaltungsreihe war auch zu zeigen, dass Luther zwar die zentrale Gestalt der Reformation war, aber diese nicht auf ihn zu reduzieren ist. Und dass auch die Aufklärung 200 Jahre später bei weitem nicht allein Lessings Werk gewesen ist.“ Mehr Besucher hätten sich die Organisatoren der Lessing-Tage freilich vor allem bei den Theaterveranstaltungen gewünscht. „Sie hätten es verdient gehabt.“ Womöglich hätten viele Kamenzer und ihre Gäste nicht gewusst, was genau auf sie zukommt, wenn Luther auf die Bühne gebracht wird. Andererseits zeige sich sonst auch bei Lessing-Stücken, dass vor allem dann die Resonanz groß ist, wenn ein Werk gerade im Schullehrplan verankert sei. „Die Besucher im Stadttheater hatten jedenfalls ihr Kommen nicht bereut. Im Gegenteil.“ Vor allem die Aufführung der Kölner habe hohen Unterhaltungswert gehabt.

Die Lessing-Tage sind keine Veranstaltungsreihe, die sich rechnen kann. Insgesamt wurden 42 000 Euro dafür aufgebracht. Hochkultur mit einem wichtigen gesellschaftlichen Bildungsauftrag kostet nun mal Geld. Besonders erfreulich sei, dass die Bundesregierung zum zweiten Mal nach der Ausstellung „Luther – Gellert – Lessing. Fabeln in Reformation und Aufklärung Gesichter der Reformation“ den Fördertopf zur Lutherdekade aufgemacht habe. Weitere Finanziers waren die Kulturstiftung des Freistaates sowie auch die Stadt mit einem Eigenanteil. Dr. Kaufmann: „Unser Dank gebührt den beteiligten Sponsoren – der Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG sowie der Ewag Kamenz.“

zur Startseite