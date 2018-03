Handball Aufholjagd bringt einen Punkt Nach deutlichem Rückstand haben die Waldheimer noch ein Unentschieden erreicht. Doch eigentlich ist das zu wenig.

Lars Friedrich (am Ball) erzielte zwei Sekunden vor Schluss den Ausgleich für die Waldheimer. © Jörg Schreiber

Waldheim. Die Verbandsligahandballer des VfL Waldheim 54 haben im Spiel gegen die SG Zabeltitz/Großenhain zwei Gesichter gezeigt. Am Ende reichte dies, um wenigstens einen Punkt zu retten. „Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht gespielt und mit Kampfgeist nach der Pause ein Unentschieden erreicht. Im Kampf um den Klassenerhalt ist das aber eigentlich zu wenig“, sagte VfL-Trainer Michael Henoch. Die Waldheimer liegen nach diesem Spiel weiter auf dem elften Platz, hätten aber mit einem Sieg den Abstand zu den vor ihnen liegenden Mannschaften auf zwei Zähler verkürzen können.

Zumindest zu Beginn der Begegnung lagen die Gastgeber noch auf Kurs. Bis zum 4:4 zogen sie jeweils in Führung, die Zabeltitzer glichen aus. Danach übernahmen jedoch mehr und mehr die Gäste das Zepter. Sie erarbeiteten sich vier Tore Vorsprung. Zwar konnten die Waldheimer noch einmal auf zwei Tore verkürzen, doch in der Schlussphase der ersten Hälfte gelang den VfL-Akteuren nicht mehr viel. Vom 10:12-Zwischenstand an mussten die Gastgeber sieben Gegentreffer in Folge hinnehmen. Immerhin konnte der VfL noch etwas aufholen, doch schienen sieben Tore Rückstand zur Pause schon eine schwere Hypothek.

Die Forderung von Trainer Henoch, das Spiel nicht einfach so abzuschenken, schien nicht angekommen zu sein. Zunächst konnten die Gäste ihren Vorsprung behaupten (16:23). Doch plötzlich ging ein Ruck durch die Reihen der Waldheimer. Sie kämpften sich auf zwei Tore heran (24:26), lagen dann aber wieder mit 26:31 hinten. „In den letzten fünf Minuten haben wir dann mit Manndeckung gespielt“, so Michael Henoch. Das behagte den Gästen offenbar nicht. Die Heimsieben kämpfte sich heran. Den Ausgleich erzielte Lars Friedrich zwei Sekunden vor Schluss mit einem sehenswerten Treffer.

