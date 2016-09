Aufholjagd bleibt unbelohnt Die Waldheimer Handballer haben eine gute zweite Hälfte gespielt. Zum Punktgewinn hat das nicht mehr gereicht.

Martin Kater (am Ball) traf siebenmal für den VfL. © Dietmar Thomas

Am Ende war es knapp, aber eben doch eine Niederlage. Die Verbandsligahandballer des VfL Waldheim 54 unterlagen gegen einen der Staffelfavoriten, den HSV Lok Pirna Dresden II mit 25:27. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Danach hat unser Kampfgeist nicht mehr gereicht, um gegen diesen Gegner etwas zu holen“, sagte Trainer Steffen Fichte.

Die Gastgeber kamen in der ersten Hälfte mit der Spielweise der Pirna/Dresdner nicht zurecht. Die VfL-Akteure leisteten sich zu viele Ballverluste und Fehler. So gerieten sie zwischenzeitlich mit sechs Toren in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel griffen die Waldheimer beherzter zu und kämpften sich wieder heran. Allerdings gelang es ihnen nie, den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste verwalteten ihren Vorsprung geschickt. Trotz der zweiten Niederlage in Folge wollen die Waldheimer Trainer die Ruhe bewahren. „Wir haben erst zwei Spiele absolviert und im Vergleich zur Vorwoche eine deutliche Steigerung nachgewiesen“, so Steffen Fichte.

