Gut zu wissen Aufgetischt In einem Zwei-Jahres-Kurs lernen Kinder in der Nudelfabrik, wie man richtig kocht – Benimmregeln inklusive.

Schokonudeln dürfen natürlich nicht fehlen, wenn Kinder im Kochstudio der Riesaer Nudelfabrik loslegen. In den kommenden zwei Jahren bekommen die Miniköche aber ein Programm geboten, das weit über Spaghetti und Makkaroni hinausgeht – mit Hilfe von Partnern wie dem Oelsitzer Bäcker Matthias Jung (rote Schürze). © Sebastian Schultz

Was für ein Gewusel. 16 Kinder mit weißer Schürze und Kochmütze wirbeln zwischen den Edelstahlherden umher. Auf den Arbeitsplatten türmen sich Töpfe, Schüsseln, Rührbesen. Im Kochstudio der Riesaer Nudelfabrik ist man ja viel Betrieb gewohnt. Aber an diesem Oktoberabend ist noch einmal deutlich mehr los als sonst. Denn zum Auftakt der zweijährigen Aktion „Riesaer Makkaronis“ werden die Acht- bis Elfjährigen durch zahlreiche Eltern und Helfer verstärkt, so dass sich mehr als 60 Leute gleichzeitig in den Räumlichkeiten neben dem Nudelmuseum zu schaffen machen.

Anke Mothsche kümmert sich darum, dass trotzdem nicht die Weisheit eintrifft, welche besagt, dass viele Köche den Brei verderben. Die 33-Jährige behält den Überblick, wer hier gerade Seelachs auf Farfalle oder ein Avocado-Caprese mit Tomate-Mozzarella zubereitet, wo noch Zutaten zu finden sind und wo sich fehlendes Küchengerät verbirgt. Die Riesaerin kennt sich im Kochstudio aus – sonst leitet sie hier Kochkurse für Erwachsene. Aber auch mit den sogenannten „Miniköchen“ hat sie schon Erfahrung. Denn in der Nudelfabrik ist vergangene Woche schon die fünfte Auflage des Spektakels gestartet, das Schülern anschaulich vermitteln soll, warum gesundes Essen wichtig ist – und dass die Zubereitung auch Spaß machen kann.

In den kommenden zwei Jahren werden die Kinder aus Riesa und Umgebung nicht nur unter fachmännischer Anleitung lernen, wie man richtig kocht. „Zum Programm gehört viel mehr“, sagt Anke Mothsche. Neu ist etwa ein Knigge-Kurs in Zusammenarbeit mit dem Wettiner Hof. Dort sollen die Kinder auch lernen, ob es höflich ist, beim Essen ein Smartphone auf den Tisch zu legen. Tipp am Rande: natürlich nicht.

Die Mädchen und Jungen werden zudem einen Blick in die Nudelproduktion gleich nebenan werfen, eine Exkursion zu Bäcker Jung nach Oelsitz machen und auch einen Cocktailkurs mit Tilo Löwe von der Sommerbar absolvieren. „Natürlich geht es da nur um alkoholfreie Cocktails“, versichert Anke Mothsche. Eine Prognose dazu kann sie schon jetzt abgeben: Die meisten Cocktails werden wohl wieder braun werden, weil kein Kind auf blauen Sirup verzichten will – aber vorher schon mit rotem Saft hantiert hat.

Im Dorfkrug Roda stehen dagegen das richtige Tischdecken und Fragen des Services im Mittelpunkt. In der Ölmühle Moog wird Chili-Öl gekostet. Bei der Forellenzucht Zeithain geht es um frischen Fisch, bei Bauer-Fruchtsäfte in Bad Liebenwerda darum, wie der Saft in die Flasche kommt – und warum mancher in Plastik- und mancher in Glasflaschen abgefüllt wird.

Verpackungen spielen auch in Groptitz eine Rolle, wo der Kurs einen Besuch auf der Station des Abfallverbands macht. Am besten ist es natürlich, so wenig Lebensmittel wegzuwerfen, wie möglich: Und deshalb lernen die Kinder auch, dass man aus einem Schwein noch viel mehr machen kann als nur Kotelett. „In der Fleischerei Münch schauen sich die Kinder ein halbes Schwein an und lernen, wo der Schinken herkommt. Und dass man auch die Schweinebacken essen kann“, sagt Anke Mothsche. In zwei Jahren werden die Miniköche dann mehr Wissen haben, als so mancher ambitionierte Hobbykoch.

Vielleicht interessieren sich die Kinder dann auch für eine Ausbildung in der Gastronomie. Die Dehoga hat sich jedenfalls jetzt das Konzept in Riesa angeschaut – und war so begeistert, dass sie es auf sächsische Städte wie Dresden übertragen möchte.

zur Startseite