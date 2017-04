Aufgestauter Frust Handel und Gastgewerbe sorgen sich wegen der Pirnaer Baustellen. Die Citymanagerin will dem etwas entgegensetzen.

Jeden Tag das gleiche Bild: Vom Sonnenstein stadteinwärts brauchen Autofahrer auf der B 172 in Pirna derzeit viel Geduld.



Die Suche nach dem perfekten Schleichweg macht auch vor Pirnas Altstadt nicht Halt. Um der Baustelle auf der Maxim-Gorki-Straße auszuweichen, rattert mancher Autofahrer lieber über das historische Pflaster des Marktplatzes, um von Copitz Richtung Sonnenstein zu gelangen. Anwohner seien begeistert von dieser neuen City-Autobahn, schrieb der Pirnaer Wolfgang Bieberstein sarkastisch jüngst in einem Leserbrief an die SZ.

Nicht nur bei Anwohnern und Autofahrern hat sich Frust aufgestaut über die vielen Baustellen in und um Pirna. Auch Händler und Hoteliers klagen über die Folgen für sich und ihr Geschäft. In der Stadt selbst sorgen derzeit vor allem die Arbeiten auf der Maxim-Gorki-Straße, der Dohnaischen und der Breiten Straße für Einschränkungen. Seit vergangener Woche ist auch die Durchfahrt von Krietzschwitz nach Neundorf baubedingt nicht mehr möglich. Autofahrer aus der Sächsischen Schweiz nutzten die Verbindung gerne, um weiter auf der Rottwerndorfer Straße ins Pirnaer Zentrum zu gelangen und der stets viel befahrenen B 172 auszuweichen.

Alternativen, um längere Wartezeiten zu vermeiden, gibt es nur bedingt. Wer es über die Struppener Straße versucht, landet spätestens an der Kreuzung zur Bundesstraße in Pirna auch im Stau. Wer über die Rottwerndorfer Straße ausweichen will, muss derzeit die Baustelle in Krietzschwitz weiträumig umfahren – über Langenhennersdorf. Pirnas Stadtverwaltung sei sich der angespannten Situation durchaus bewusst, sagt Rathaus-Sprecherin Jekaterina Nikitin. „Wir können nur dazu raten, die Bundesstraße weiträumig zu umfahren.“ Eine offizielle Ausweichroute zur dauerstaugeplagten B 172 will sie aber nicht nennen, es gibt ja auch keine.

Pirna weiträumig zu umfahren, das setzt Ralf Thiele bereits in die Tat um – allerdings ganz anders, als die Stadt sich das wünschen kann. Thiele ist Chef der Pura-Hotelgruppe mit drei Häusern in und um Bad Schandau. „Wir schicken unsere Gästegruppen für Bustagestouren inzwischen lieber nach Bautzen“, sagt Thiele. So sei man sicher, dass die Gäste nicht wartend im Bus sitzen. Das Risiko, auf der B 172 im Stau zu landen, sei zu groß. „Gerade stadteinwärts ist es derzeit eine Zumutung. Und da steht die Tourismussaison erst noch bevor.“ Immer wieder würden in seinen Hotels verunsicherte Gäste anrufen und fragen, ob sie mit dem Auto anreisen könnten. „In Zeiten des Internets kann man Baustellen und Wartezeiten ja auch nicht verheimlichen.“ Thiele betont, nicht nur kritisieren zu wollen. Die Bauarbeiten seien nötig, nur frage er sich, ob es nicht auch Alternativen geben würde. „Vielleicht hätte man die Straße in Krietzschwitz wenigstens halbseitig offen lassen können“, ist nur ein Vorschlag von dem Unternehmer. „Es betrifft ja schließlich nicht nur Reisebusse, sondern auch Rettungsfahrzeuge, die Lebenshilfe oder Essen auf Rädern.“

Keine Alternative zur Vollsperrung

In Krietzschwitz, wo bis Herbst mehrere Grundstücke ans Abwassernetz angeschlossen werden, gebe es aber keine Alternative zur Vollsperrung der Straße. Das sagt Angelina Hofmann von den Stadtwerken Pirna. Für eine halbseitige Sperrung sei die Straße zu schmal. „Außerdem stehen in Krietzschwitz kaum Flächen für die Baustellenlogistik zur Verfügung.“ So wird der Platz zum Beispiel benötigt, um Baumaterial zu lagern. Hofmann betont, dass für Vollsperrungen strenge Auflagen gelten und sie nur dann genehmigt werden, wenn es auch wirklich keine andere Lösung gibt.

Auch Pirnas Citymanagerin Jana Türke weiß um die aktuellen Probleme. Die Stimmung unter den Händlern der Innenstadt sei schlecht. Die Bauarbeiten verunsichern Kunden, Gäste aus dem Umland bleiben weg. „Viele Händler berichten mir, dass Kunden angerufen haben und fragen, ob sie überhaupt in die Stadt hineinkommen“, sagt Jana Türke.

Statt immer wieder die Probleme zu thematisieren, wirbt die Citymanagerin dafür, Optimismus zu verbreiten. „Ein Stück weit muss man die Verkehrsprobleme auch relativieren“, sagt Jana Türke. „Trotz der innerstädtischen Baustellen fließt der Verkehr ja überwiegend flüssig.“ Auch sitze niemand eine Stunde fest, wenn er aus der Sächsischen Schweiz Richtung Pirna fährt. „Pirnas Altstadt ist schön und attraktiv wie immer, alle Geschäfte und Gaststätten sind geöffnet und gut erreichbar“, betont Jana Türke. „Man kommt mit dem Auto in die Stadt und man findet einen Parkplatz.“ Mit einigen Aktionen will das Citymanagement nun darauf aufmerksam machen, dass man in Pirna nach wie vor angenehm bummeln, einkaufen und einkehren kann. So sollen Banner darauf hinweisen, dass alle Geschäfte geöffnet sind. Auch eine Tombola ist geplant. Für jeden Einkauf ab einem bestimmten Wert gibt es bei teilnehmenden Händlern ein Los und attraktive Preise zu gewinnen. Die Aktion war bereits im Vorjahr erfolgreich, sagt Türke. „Gerade jetzt sind die Händler und Gastronomen in der Innenstadt auf treue Kundschaft angewiesen. Sonst sind manche nicht mehr da, wenn alle Straßen saniert und wieder schön sind.“

