Aufgeschraubt In Löbau und Neugersdorf haben sich Freunde des Autotunings getroffen. Um wahre Kunstwerke zu sehen.

Hingucker am Wasserturm: Jan Wemme und Lars Roßberg sind mit dem Barkas B1000 und passendem Schlafwagen zum Tuning-Treffen in Neugersdorf gekommen. Zwei Tage zuvor zeigten Tuningfreunde bereits in Löbau ihre Lieblinge. Ein Blickfang war dort zum Beispiel ein Porsche (oben rechts) oder auch der VW Shirocco eines Döbelner Autobegeisterten (rechts untern). Ein VW war es auch, der den Pokal des Vereins Cult-Style bekam. „Er war aufgebaut, wie es in unserer Jugendzeit üblich war, im 90er-Jahre-Stil“, erzählt Andreas Kloß vom Verein. Was vielen Gästen auch gefallen habe: der Messepark als Veranstaltungsort. „Wir waren zum ersten Mal mit dem Saisonauftakt in Löbau“, so Andreas Kloß. In den Jahren zuvor hatte der Verein nach Rothenburg, dann nach Eibau geladen. „Viele Besucher fanden, dass das Gelände in Löbau einen schönen Rahmen bot“. © Bernd Gärtner

Der Messepark Löbau hat geglänzt. Oder besser: die vielen Autos, Mopeds und Motorräder, die am Sonnabend dort ausgestellt waren. Der Kemnitzer Verein Cult-Style hatte zum Tuning-Saisonauftakt eingeladen. Die Teilnehmer mussten sich vorher beim Verein um die Teilnahme bewerben, am Sonnabend waren dann 220 Fahrzeuge zu sehen. Für die Publikumslieblinge gab es Pokale. „Besonders gut hatte den Gästen zum Beispiel ein Simson S50 gefallen, die der Besitzer auf 23 PS gebracht hatte“, erzählt Andreas Kloß vom Verein.

Danach konnten die Tuningfreunde, die aus Deutschland, Tschechien und Polen angereist waren, gleich in der Oberlausitz bleiben. Denn am Montag hat der Autoclub „FlexWerzEast“ zum Tuningtreffen am historischen Wasserturm in Neugersdorf eingeladen. Auch hier stellten die Besitzer ihre mit viel handwerklichem Geschick frisierten Lieblinge aus – aktuelle Modelle, Old- und Youngtimer.

In der Bildergalerie sind Fotos von den Tunertreffen zu sehen:

